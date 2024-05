El Sárdoma acarició el triunfo

2. Friol: Isabel Martín; Yasmín López, Elena Pérez, Marta Gutiérrez, Asia Antón, Fabiola Solórzano (Ángela Lozano, min. 66), Brunda Bella, Antía Delgado “Balo”, Ana Castro, Muriel Mendoua y Yoleidis Lizcano. 2. Sárdoma: Olalla Vila; Cheila Neves, Cata dos Santos, Aida Samper, Carla Fernández, Laura Martínez, María Calvar, Estela Castro, Sabela Gómez (Elisa Gonzalo, min. 65), Eva Valverde (“Luchi” Fernández, min. 65) y Andrea Albiol. Árbitro: Sergio Miguéns (Delegación de Santiago). Amonestó a las locales Elena y Brunda y a la visitante Castro. Goles: 1-0 (min. 34), Muriel Mendoua. 1-1 (min. 64), Laura. 1-2 (min. 70), Albiol. 2-2 (min. 76), “Balo”. Incidencias: A Reigosa. Partido de la penúltima jornada, último del Sárdoma CF como visitante.

El Sárdoma se quedó con la miel en los labios para depender de sí mismo en la pelea por el cuarto puesto, una vez desaparecida cualquier opción real de ser tercero.

El Friol dio primero. Tras zafarse de la presión arriba inicial de las viguesas, que además tuvieron dos disparos lejanos de Sabela y Albiol, el once local supo hacerse con el control del choque y adelantarse con su goleadora camerunesa. Un balón perdido por Samper en la salida del cuero fue a la venezolana Fabiola Solórzano por la derecha, que buscó a Muriel para que ésta fusilase pese a la salida de Olalla.

El Friol, además, pudo apuntillar, pues Carla cometía penalti en un remata de cabeza de Castro (min. 37). Pero Yoleidis lo mandaría fuera.

En la segunda mitad el Sárdoma salió a por todas. Las viguesas se impusieron tácticamente y el Sárdoma recuperaba el balón para lanzarse al ataque. Una conducción de Laura acabó en disparo suyo que se colaba por encima de la portera salmantina. Un minuto después, Albiol, a pase de Estela, se quedaba sola, escorada a la derecha, pero su disparo era parado por Martín. Las de Toni Martínez y Chicho Val insistían y llegó el 1-2. Balón de Calvar a Albiol al borde del área, la de Benicarló se zafaba de su par para marcar de chut.

Eran los mejores minutos visitantes, y las blanquiazules pudieron apuntillar. Un balón de “Luchi” entre líneas era aprovechado por Albiol para plantarse sola, a la derecha, pero el disparo de la zurda, de derecha, fue demasiado suave a las manos de la portera (min. 74).

El Friol reaccionó gracias a un error visitante. En un córner cerrado botado por “Balo”, un mal entendimiento entre Carla y Olalla acabó con el balón en la red.

Las locales recuperaron el resuello. Un balón en largo del Friol acabó con salida de Olalla, mal despeje y Muriel, desde el centro del campo, buscó la meta desguarnecida… pero la portera supo arreglar su error cuando el balón iba a entrar (min. 84).

El Sárdoma disfrutó de la última ocasión. Una buena combinación acabó en “Luchi”, que se internó en el área para disparar y mandar el balón al larguero. Era el minuto 90.

El Sárdoma CF ya no depende de sí mismo para terminar por delante de Lóstrego. En la última jornada necesita ganar en As Relfas al Avilés, ya matemático campeón y ascendido y que el Lóstrego no derrote al Victoria santiagués.