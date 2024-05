Razón y magia; presente e historia

El Valinox Novás, acostumbrado a flirtear con la Asobal en las últimas campañas, retorna a la agonía. En el club esperan que con final feliz, como en aquella permanencia de 2019 que Germán Hermida firmó en el último ataque del último partido. Aún quedan dos jornadas de momento. Con Mallorca y Zamora ya condenados a Primera Nacional, cinco equipos compiten por eludir la última plaza de descenso directo y la de promoción. O Rosal se viste de esperanza. Alude a lo racional y corteja lo mágico. Se centra en lo presente y alude a su pasado. O Calvario alza la voz.

El Alcobendas, con 24 puntos, e incluso el Horneo Alicante, con 26, siguen en territorio peligroso. Aunque al Valinox, con 23, le basta con que no lo superen dos de sus tres perseguidores: Unión Financiera (23), Trasmapi Ibiza y Agustinos Alicante (22). Al Unión Financiera acaba de derrotarlo, compensando además el average (31-26 en Vallobín; 25-18 en O Rosal). “Chegamos nun bo momento tanto físico como anímico a esta recta final. E algo que se viu fronte o Oviedo”, destaca el entrenador del Valinox, César Armán. “Nos últimos partidos, aínda que nalgún non conseguimos o resultado que queriamos, tivemos boas sensacións. Viuse un equipo con frescura, que lle gusta correr, cun nivel defensivo no máximo esplendor. Queremos manter ese nivel. As forzas están na reserva, pero como en todolos equipos. Imos dar o noso cen por cen e baleirarnos”.

Esa confianza interna se contrapesa, en teoría, con la aspereza del calendario. El Valinox repite este sábado (19:00, horario unificado) en casa contra el Caserío de Ciudad Real y clausurará la campaña en casa del San Pablo Burgos; cuarto y segundo clasificados, respectivamente. Pero a la vez, ya sin opciones de ascenso directo, certificado por el Guadalajara, y con la plaza para el play off de ascenso asegurada matemáticamente. “Todos lo tenemos fastidiado”, comenta el presidente del Valinox, Andrés Senra, sobre la agenda de los rivales directos. “No sabes cuál lo tiene mejor o peor. Nadie tiene un calendario benévolo. Cada uno confiará en sus opciones”.

Los precedentes de la primera vuelta alientan a los miñotos. Perdieron los dos encuentros, pero en ambos casos por la mínima (29-28 en Ciudad Real; 29-30 ante San Pablo). “El equipo ha tenido pájaras a lo largo de la temporada, sobre todo en fases de partido, pero compite bien casi siempre. Y sobre todo contra equipos de la zona alta”, confirma Senra, que cita también el gen competitivo de la entidad: “En los momentos de la verdad, por historia, acostumbramos a sacar adelante los días señalados. El equipo estará muy arropado en casa. Y la liga está muy igualada. Todos pueden ganar a cualquiera. Es nuestra arma”.

Las cábalas propias y ajenas diseccionan cada episodio; ese derbi alicantino, la actitud de los adversarios que nada se juegan... Senra, aunque no identifica una cifra concreta de puntos, anticipa: “Tengo claro que si somos capaces de ganar este sábado, lo sacaríamos. Lo dejaríamos prácticamente cerrado o del todo si los resultados acompañan. El que no ha ganado dos partidos en toda la temporada es muy difícil que lo haga ahora”. Armán se adhiere al discurso de lo inmediato: “Imos final a final. A primeira gañámola. Agora temos a oportunidade de dar un paso máis cara a esa salvación directa. Se durante o ano nunca se deu ningún resultado lóxico, facer contas non paga a pena. Vamos ver o noso. Focalizámonos en chegar ben a nivel de confianza e preparación”.

A esa empresa se dedicarán todos los recursos. La plantilla ya se concentró al mediodía del pasado sábado, horas antes de medirse al Unión Financiera. Un reunión dedicada a sesión de vídeo, comida, siesta y dinámica de grupo. Se planifica por logística práctica y por “superstición”, confiesa Senra. En ese mismo hotel, El Molino, se hospedaron en la fase de ascenso de 2018, saldada con tres victorias. Y también en alguna ocasión en la etapa de Quique Domínguez, con igual éxito. “El equipo está unido. Todos tienen claro que quieren salvar la situación. En ese aspecto estamos tranquilos. Puede haber equipos que tengan más problemas internos. El nuestro, desde luego, no es uno de ellos”, resume el presidente.

El mal menor

El objetivo es asegurar ya la permanencia, pero la promoción se puede aceptar como mal menor. La jugará el 13º de Honor Plata contra el mejor de los segundos de Primera Nacional. “En teoría sí es muy difícil que el pequeño se coma al grande, igual que en la promoción de Plata-Asobal”, admite Senra, si bien advierte: “También es cierto que a veces las dinámicas de uno y de otro en ese momento de la temporada juegan a favor del pequeño, que viene de abajo pisando fuerte, con ilusión, ganas y una trayectoria positiva. El de la B parte como claro favorito pero ninguno debería confiarse”.

Senra dirige el Atlético Novás desde 2015. Él y sus compañeros han edificado la mejor etapa en la historia del club, fundado en 1974. Acostumbrado a las mieles, acepta las hieles. “Es un año muy duro. Hemos sufrido un montón”, admite. “Pero la afición nos ha apoyado. Han entendido esa apuesta por un entrenador que necesita rodaje y que es un cambio de ciclo. Posiblemente en alguna temporada hayamos estado por encima de nuestras posibilidades. El equipo se ha entregado todo el año. La gente pide actitud y eso lo hemos tenido en todos los partidos”.

calendario novas W / Hugo Barreiro

Suceda lo que suceda, garantiza la estabilidad institucional aunque la junta funcione como gestora desde verano pasado: “La intención es continuar al menos un año más. Viene el 50º aniversario. Queremos formar parte de él. Creo que nos lo hemos ganado. De todos modos, si hay alguna alternativa, no sería un problema dar un paso al lado y ayudar”.