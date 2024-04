El Comité de Apelación da la razón al Iberconsa Amfiv

“No sé si estoy más indignado hoy que el día que nos comunicaron la sanción”. Así de tajante se muestra el presidente del Iberconsa Amfiv, José Antonio Beiro, tras conocer la noticia que ha convertido la jornada en un auténtico estrés para directiva, cuerpo técnico y plantilla. El Comité de Apelación de IWBF, la federación internacional de baloncesto en silla de ruedas, ha dado la razón al equipo vigués. No se cometió alineación indebida con Berni Costas en la fase previa de la Eurocup 3. En consecuencia, invalidan la eliminación. Pero esta decisión se anuncia sin margen de maniobra. La fase final comienza este viernes en Valladolid.

El Iberconsa Amfiv ha recibido la comunicación oficial este miércoles, a las 14:10, firmada por Norbert Kucera, secretario general de la IWBF. El Comité de Apelación, presidido por Jon Burford, corrige la decisión del 5 de abril y da la razón al Iberconsa, reinstaurando lo obtenido en la pista. A menos de 24 horas del viaje, el club se ha visto en la obligación de preparar toda la logística necesaria para una estancia que supone tres noches de alojamiento y un desplazamiento que afecta al desarrollo laboral de algunos jugadores que compaginan su trabajo con el baloncesto. De hecho, está siendo difícil conseguir un hotel adaptado. El Valladolid, club organizador, es el encargado de ese tema pero este martes, tras la confirmación de que sólo siete equipos iban a participar en la Eurocup 3, las habitaciones que estaban asignadas al Iberconsa fueron dadas de baja. Imposible además conseguir un autobús. La plantilla se desplazará en coches. El recurso se había presentado el día 15, lunes de la pasada semana, con tiempo para una resolución más rápida.

Beiro es contundente: “Me parece lamentable que a 48 horas de una competición nos confirmen que nos dan la razón; cosa que ya sabíamos desde un principio. El enfado es mayúsculo. Yo sólo pido que rueden cabezas. Creo que alguien tiene que dimitir. El Comité Ejecutivo de la IWBF Europa –que decretó que se había cometido alineación indebida– no es digno. Lo que nos han hecho no tiene nombre. Han intentado sobreponerse a un Comité de Competiciones y ahora poco menos que el Comité de Apelación se ríe de ellos mostrando su incredulidad. Han demostrado que son unos incompetentes para su cargo”.

“El daño que nos han hecho es irrecuperable, no sólo por las malas noches o los malos momentos que hemos pasado estas semanas sino por la imagen que ha quedado en la opinión pública sugiriendo que habíamos hecho mal las cosas”, lamenta Beiro. “El daño que se ha hecho a nivel nacional a la imagen del club no lo vamos a poder recuperar. Si he decidido que vamos, es por los jugadores”. De hecho, confiesa que les dijo que prefería no acudir a la fase final. “Agustín, el capitán, habló conmigo y me hizo ver que para ellos era importante. Se la han ganado en la pista y se merecen jugarla. Vamos a disputarla, intentar hacer un buen papel y dejar el nombre del club bien alto”.