Un día gris para el Iberconsa Amfiv

Iberconsa Amfiv 56 Agustín Alejos (12), Nagwa Brown (2), Oscar Knight (17), Julio Vilas (12), Berni Costas (8) –cinco inicial–, Marco Pino, Jeison Betancourt (5), Brais Pérez. Amivel Reyes Gutiérrez 74 Abdi Jama (12), Salvador Sandoval (19), Ezequiel Esparza (20), Kyle Marsh (13), Jesús Romero (2) –cinco inicial–, Jonathan Macnamara, Luis Alfonso Cristen (2), Víctor Bueno (6), Gabriella Michell. Parciales: 16-20, 11-29, 15-18, 14-7. Árbitros: Héctor Carmona, Xabier Piñol y Pablo Gutiérrez. Incidencias: O Berbés.

No fue la mejor tarde del Iberconsa la de este sábado en el Pabellón de O Berbés. A pesar de lo que dejaba entrever el marcador al final del primer cuarto, la maquinaria no parecía tan engrasada como en otras jornadas. Y el Amivel es un equipo muy polivalente. Los andaluces desplegaron en su quinteto inicial una guarnición de soldados dispuestos a no tomar enemigos. El conjunto dirigido por José Fernández Lorca mostraba una gran solidez desde el primer minuto. Y esa versatilidad unida a los errores cometidos por lo vigueses fue el caldo de cultivo perfecto para que los de Málaga salieran victoriosos.

El trabajo del Amivel fue constante. Con Sandoval y Abdi Jama uniéndose al festín anotador, los malagueños abrieron brecha, ganando muchas situaciones de uno contra uno y desplegando toda su capacidad anotadora. El Iberconsa no estuvo especialmente acertado durante los 40 minutos y eso, unido a una gran cantidad de pérdidas de balón y fallos debajo del aro, hacían que el equipo andaluz siguiese alejándose en el marcador sin prisa pero sin pausa.

Esa dinámica fue la que imperó en la segunda parte, con un Amivel que una vez conseguida una holgada ventaja de 15/20 puntos, sacó a su segunda unidad para disputar los últimos minutos. Un partido sin pena ni gloria que no va a suponer grandes diferencias en la clasificación.

César Iglesias ofreció su valoración con cierta decepción. “Ha sido un partido con poca historia. Ellos han ido por delante todo el tiempo, no sólo en el marcador sino en todas las acciones. Ha empezado ganándonos el uno contra uno Esparza, luego los tiradores sumando. No hemos estado en ningún momento por delante de las acciones tanto en defensa como en ataque. Hemos tenido muchos problemas ofensivamente. Ellos no nos dejaban espacios, no supimos rodar el balón, no supimos encontrar el dos contra uno, no estuvimos acertados...”, enumera. “Hemos tenido acciones debajo del aro fáciles que fallamos más las pérdidas de balón. Eso hace que el partido sea de los peores que hemos hecho en la temporada. Ahora tenemos que corregir los errores y a centrarnos en el próximo partido”.

La próxima semana el Iberconsa Amfiv tendría que disputar la fase final de la Euroliga 3 en Valladolid pero el club todavía está esperando la respuesta del Comité de Apelación tras su exclusión por alineación indebida en la fase previa. Si al final las cosas quedan como están, el Iberconsa volverá a la competición liguera el próximo 11 de mayo, viajando a Madrid para enfrentarse al CD Ilunion.