Araújo, sobre Gündogan: "Prefiero guardarme lo que pienso.Tengo códigos y valores que debo respetar"

Llegó antes de tiempo. Y se pasó más de 20 minutos firmando autógrafos en el despacho de la dirección de la Antiga Fàbrica Damm. Ahí estaba Ronald Araújo. Ahí estaba este jueves tranquilo y relajado, implicado y comprometido con la causa solidaria que presentaba, además de firme en sus "valores y códigos", por lo que prefirió refugiarse en el silencio y no contestar a las palabras de Gündogan.

No son buenos días para el defensa uruguayo, quien sintió “los golpes duros de la vida” como él mismo confesó, con la expulsión ante el Paris SG que "reventó", según Xavi, la eliminatoria y dejó al Barça fuera de Europa. Un año más. "Tenemos un equipo joven, iremos a Madrid a ganar y pelearemos la Liga hasta el final", ha dicho el urguayo convencido de que esta generación de jugadores acabará ganando la Champions.

Más cerca está el Barça de los mejores (en cuartos de final), pero lejos de los grandes como el Madrid, que disfruta de su agónico pase a semifinales de la Champions tras destronar al City, el campeón que ha perdido su corona. Araújo apadrinó, junto a Stuani, el delantero del Girona, uruguayos ambos la decimonovena edición del libro ‘Relatos Solidarios del Deporte’ , cuyos beneficios irán destinados de forma íntegra y exclusiva a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.

Anna Varderi, gerente de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, Ronald Araujo y los periodistas María Fernández-Vidal y Xavi Torres. / Jordi Cotrina

“Tenemos que dar la máxima visibilidad a proyectos como este. Cuando me dijeron que también sería Stuani otro padrino me puse muy contento y nos mandamos mensajes para colaborar al máximo”, comentó el central del Barça, quien no eludió ninguna pregunta tras las últimas horas que ha vivido. Tanto en el campo como fuera.

"Estoy triste como todos los culés por la eliminación. Lo teníamos bastante en la mano. ¿La jugada? Es fortuita, es 50 por ciento y 50. Si la cobra me tiene que expulsar, si no la cobra no pasa nada. Responsable no me siento, pero sí al quedarse con 10 es algo importante", ha comentado Araújo, quien también ha esquivado valorar las declaraciones de Gündogan.

"Prefiero guardarme lo que pienso, pero tengo códigos y valores que debo respetar", ha subrayado sin querer más detalles. "Ya respondí a esa pregunta y estoy agradecido a los culés de verdad que me están ayudando. Incluso cuando salía del campo expulsado el culé gritaba 'uruguayo, uruguayo!".

Ronald Araujo, en la presentación del libro 'Relatos Solidarios del Deporte' en la Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. / Jordi Cotrina

Sobre su futuro en el Barça, el defensa dice que las negociaciones “van bien y al finalizar la temporada se sentarán a hablar” y ha querido lanzar un mensaje de ilusión en torno al club, orgulloso de contribuir con su ayuda a este proyecto.

El dinero que se recaude de este libro apadrinado por Araújo y Stuani será destinado a la construcción del ‘Pavelló de la Victòria’ en el Hospital de Sant Pau destinado a curas paliativas para niñas y niños que mantengan su calidad de vida hasta el último día, como ha revelado Anna Varderi, gerente de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.