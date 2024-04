Chapela-Wofco, con cinco victorias, protagonista de los Provinciales

Siete clubes se pueden considerar los triunfadores de las doce pruebas del Campeonato Provincial de bateles en el puerto de Bueu, organizadas por el Club do Mar Bueu-Simei con su excelencia habitual. Fueron dos jornadas marcadas por la meteorología, de sol y calor, pero también agradecidas por una pista en absoluta calma, este pasado fin de semana. Las eliminatorias se disputaron el sábado y las finales, el domingo. Pero entre todos los que lograron al menos una victoria fue protagonista el Club Remo Chapela-Wofco con cinco victorias en las doce categorías. El Club Remo Mecos fue el otro que logró más de una victoria, con dos. Tirán-Pereira, Samertolaméu-Fandicosta, Robaleira de A Guarda, Vila de Cangas y Amegrove completaron la nómina de agraciados.

Además y como está reglamentado, este Campeonato Provincial es asimismo clasificatorio para el Campeonato de Galicia, ganando plaza los cuatro primeros y por lo tanto un total de once clubes de la provincia tendrán sus equipos compitiendo en aguas del puerto de A Pobra do Caramiñal el próximo fin de semana, días 20 y 21, en el XXXIX Campeonato de Galicia, en el que tendrán enfrente a los clasificados de la zona norte.

Regalo de aniversario

De ellos saldrán los dos o tres primeros equipos que consigan pasaporte para competir representando a Galicia en el LXXXI Campeonato de España de la disciplina, que también disfrutará de la pista de regatas en el puerto de A Pobra do Caramiñal y en cierto modo como merecido regalo de cumpleaños. El Club Remo Puebla celebra este año el 45º aniversario desde su fundación. De ahí que el alcalde del Concello de A Pobra, José Carlos Vidal, dijese el pasado jueves, en el homenaje al regatista José Manuel Pombar, conquistador del imponente Trofeo Galicia de Cruceros a Vela, que desde entonces se expone en el Concello: “A Pobra, este mes, será o centro do remo español”. No le falta razón.

Los triunfos en las doce categorías de esta disciplina, el batel, de remo en banco fijo con cuatro remeros y patrón, es decir, alevín, infantil, cadete, juvenil, sub-23 y absoluto, en femeninos y masculinos, fueron ampliamente repartidos, destacando la armada del C.R.Chapela-Wofco que ganó en cinco de ellas: sub-23 y absoluto femenino y cadete, juvenil y absoluto masculino. Seguido de CR.Mecos con dos triunfos: cadete femenino e infantil masculino, mientras las otras cinco banderas de honor, se las adjudicaron cinco clubes, Tirán-Pereira en alevín femenino; Samertolaméu-Fandicosta en infantil femenino; Robaleira de A Guarda, juvenil femenino; Vila de Cangas, alevín masculino y Amegrove, sub-23 masculino.