Una victoria camino de Berlín

Sonia Abad realizó una actuación de menos a más. A mitad de carrera, Marta Castroviejo le sacaba casi 55 segundos e incluso se interponía entre ellas Laura Sánchez, a la postre cuarta. La carrera femenina siempre se complica, además, por la dificultad para tener referencias visuales claras en medio de la muchedumbre masculina. Así que Abad se centró en sus propias sensaciones.

“Empecé manteniendo el ritmo, los primeros kilómetros son de subida y fui reservando”, explica la mondaricense. “A partir del km 12 empezamos a apretar. Me sentí bien, fui adelantando puestos y a falta de 2 km para el final, un poco antes, ya iba viendo a la primera. Yo me sentía bien, vi que ella flaqueaba y fui aumentando el ritmo hasta que la pasé”.

Reconoce que además de adaptarse a las circunstancias de la jornada, en su cabeza había diseñado previamente una progresión parecida. “Me sentí fuerte y apreté fuerte, que es más o menos lo que tenía planeado. Las condiciones fueron buenas. El calor no me va muy bien pero estoy contenta, con muy buenas sensaciones. A ver si para el año mantenemos el nivel”.

“De todas formas, no es algo que me importe quedar primera o no”, asegura. “Vienes a mejorar tu marca, el circuito no es muy bueno para lograrlo, pero la mejoré por unos segundos”. No le sorprende en la medida en que obedece a un plan de entrenamiento que está siguiendo con detalle. “Tengo dos objetivos por delante, las maratones de Berlín y Valencia. He empezado con mucho tiempo. Estas –en referencia a la la Vig-Bay– son pruebas para ver cómo estamos. Y me siento bien, contenta con las sensaciones. Este es el buen camino”.

Abad había quedado quinta en la edición del año pasado y tercera en 2022. “Son resultados modestos”, matiza con humildad. “No soy un atleta que se dedique a esto, es a modo de afición, me gusta y no se me da mal”.