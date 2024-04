A Irmandiña somos todos

Volta a Irmandiña. A Federación Galega anunciou onte de xeito oficial que a selección absoluta recupera a actividade oito anos despois do seu último partido amigable, que son os permitidos polo de agora. A iniciativa “dá resposta á demanda da afección galega”, aseguran dende a institución. Anticipan a data, o 31 de maio, e o rival, Panamá. Nas vindeiras xornadas anunciarase a identidade do seleccionador, que terá que combinar desexos e compromisos oficiais dos xogadores. Respecto do escenario, na federación están negociando que sexa en Balaídos.

A selección galega comenzou a funcionar nos anos vinte do pasado século, certo que para enfrontamentos con equipos doutras federacións españolas en torneos como a Copa do Príncipe de Asturias. Coa recuperación da democracia, convertiuse nunha reclamación frecuente, sempre ensarillada nas liortas da política miuda. O colectivo Siareiros Galegos foi esencial para acadar finalmente o obxectivo: a estrea da selección galega masculina de fútbol na súa versón moderna, alcumada deseguida A Irmandiña. Sucedeu en San Lázaro, actual Vero Boquete, o 29 de decembro de 2005 ante Uruguai. Un país sempre referente. Hoxe cúmprense precisamente cen anos do primeiro partido que o Celta xogou en Coia contra esa “ráfaga olímpica” que louvou Manuel de Castro “Hándicap”. Desta vez gañou Galiza por 3-2.

O partido da selección galega converteuse durante uns anos nunha cita clásica de Nadal. Foi unha xeira invicta: empate 1-1 con Ecuador en Riazor, empate 1-1 con Camerún en Balaídos e victoria por 3-2 sobre Irán en Riazor. A actividade cesou en 2008 para retomarse puntualmente en 2016, desta vez en maio, con outro empate 1-1 ante Venezuela en Riazor.

Dese último precedente, que chegou a semellar o derradeiro, queda como icona un aliñamento de ídolos: Iago Aspas e Lucas Pérez, tantas veces enemigos nos derbis, asociándose sobre o céspede e na alma. De feito, a Federación Galega confesa que desexa reunir “un gran elenco encabezado por dous emblemas do noso fútbol”. A vontade dos astros está asegurada. Pero depende doutros factores.

O amigable non se puido arranxar para outra data. A contratación sempre difícil dun adversario foi posible porque Panamá, dirixida polo ex azulgrana e internacional español Thomas Christiansen, xa tiña previsto unha viaxe a España para xogar contra Catalunya. A selección centroamericana está a preparar a súa participación na Copa América, que empeza o 20 de xuño. Amáis, é un día que facilita a presenza dos seleccionados galegos, xusto despois de concluir a tempada e sen interrumpir os súas viaxes de vacacións.

Pero o certo é que ese factor só convén ós que xogan en Primeira ou nas grandes ligas continentais, que rematan o 26 de maio antes por mor do Europeo. En Segunda, a fase regular non conclúe ata o 2 de xuño –e o Racing, de Iker Losada por exemplo, ben podería clasificarse para os play offs de ascenso–. Na Primeira RFEF, a fase regular sí finaliza o 26 de maio. Pero Deportivo, Celta Fortuna e Arenteiro poderían ter que xogar as eliminatorias do ascenso. No caso do Deportivo, gran favorito para o ascenso directo, terían que medirse ó campión doutro grupo polo título da categoría. Nesa hipótese, varios seleccionables xa teñen apuntado que participarán coa Irmandiña sen problemas.

E así, con Balaídos como campo idóneo por rotación e loxística (pódese artellar todo con antelación e en Santiago celébrase o Son do Camiño) pero pendente de negociación, os siareiros xa están embarullados no lea da convocatoria ou do once ideal. Un debate que todos levaban arelando oito anos.