El Vigo-Rías Baíxas sabe jugar su baza

El Vigo-Rías Baixas reconquistó una de las pruebas con más tradición del calendario español Élite y Sub-23. Francisco Rus García impuso su punta velocidad en el LXIV Gran Premio Ciclista Cuéllar-Clásica de la Chuleta, carrera que la estructura presidida por José Luis Chamorro ya se había anotado en 2022. La estructura flúor supo jugar su carta en las carreteras de la provincia de Segovia.

La condición de favorito del ciclista de Caravaca de la Cruz la ratificaba el hecho de portar el dorsal número uno. Ganador en Cuéllar en 2023, Rus defendía la corona avalado también por sus resultados en el arranque de esta temporada. Tercero en la general final del Memorial Sanroma, se presentó en Cuéllar al día siguiente de terminar décimo en la Clásica de Pascua, una prueba para escaladores en la que exhibió su estado de forma.

Jesús Blanco Villar, director deportivo del Vigo-Rías Baixas, puso a disposición del exprofesional murciano a uno de los bloques más potentes de la carrera. El trabajo de control de las escapadas realizado por Eusebio Pascual, Tomás Miralles, Juan Pablo Sossa, Álvaro García, Pepe Pérez y Mario Gordillo permitió que esta cita puntuable para los rankings de la Federación Española se resolviera en una llegada masiva. Y en ese escenario Rus no falló. “He controlado a los favoritos y a 200 metros me he lanzado a por la victoria”, apuntaba el caravaqueño, que quiso hacer partícipe de su éxito a sus compañeros de equipo “porque desde el principio han confiado en mí, en que podíamos ganar”.

Una semana después de concluir cuarto en la Vuelta a Ibiza de BTT formando pareja con su paisano y amigo Alejandro Valverde, Rus sumó su primer triunfo de esta campaña y el segundo del Vigo-Rías Baixas en menos de un mes. “Estoy supercontento y esperamos seguir con esta racha”, apuntó.