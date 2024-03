El Val Miñor cae en Lloreda

2 VERIÑA: Mayordomo, Enol, Javier, Gonzalo, Sergio, Ricardo, Iván (Álvaro, minuto 77), Juan (Daniel, minuto 55), Vicente (Lucas, minuto 77), Marcos e Izan (Mateo, minuto 65). 1 VAL MIÑOR: Roi, Rubén, Marcos (Anxo, minuto 60), Juan, David (Diego, minuto 75), Adrián (Nicolás, minuto 67), Enrique (Agustín, minuto 60), Iker, Daniel, Rodrigo y Mateo. GOLES: 1-0, minuto 5: Vicente. 2-0, minuto 18: Izan. 2-1, minuto 33: Daniel. ÁRBITRO: Agudo Daza, auxiliado por Solís Cameán y Cruz Fernández. Amonestó a Rodrigo y Anxo por el Val Miñor. INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el campo de Lloreda.

El Val Miñor no fue capaz de sacar nada positivo en su visita a un Veriña que se mantiene fuera de los puestos de descenso. Los de Nigrán no arrancaron bien el partido, y a los cinco minutos ya habían encajado el primer gol. Consiguieron recortar diferencias, pero no aprovecharon la hora de partido que les quedaba por delante para lograr la igualada.