El Coruxo vuelve a soñar con el play-off

1 Coruxo: Alberto; Johan, Borja, Andriu, Naveira; Dani_Vidal, Álex Barrera (Guido, minuto 53); Ínsua (Mateo, minuto 46), Pitu, Añón (Davi Pereiro, minuto 78) y Davo (Youssef, minuto 46). 0 Arandina: Roberto Jara; Ceesay,l Varona, Jorge, Deibi; Bueno (Arce, minuto 72), Víctor; Kevin (Ayoub, minuto 78), Santa Cruz, Cabral (Sualdea, minuto 63) y Serrano. Gol: 1-0, minuto 51: Añón. Árbitro: Alonso Luiña, auxiliado por Martínez González y González Suárez. Amonestó a Borja, Pitu e Ínsua por el Coruxo y a Deibi por la arandina. Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao.

El Coruxo sumó ayer tres importantes puntos, que le permiten entrar en la pelea por una plaza del play off de ascenso, a siete jornadas para la conclusión del campeonato. Y lo hace en un buen momento, con la recuperación de Mateo Míguez, que ya jugó medio tiempo, y la aportación de Youssef en ataque, a pesar de no estrenarse todavía con la camiseta verde.

El partido de ayer ante el colista exigía un ejercicio de consistencia y trabajo oscuro. Estaba claro que la Arandina llegaría al campo de O Vao con un planteamiento totalmente ofensivo, ya que se le agotan sus opciones de poder salvar la categoría. Una situación que exigía máxima concentración en el trabajo defensivo y paciencia en ataque para aprovechar una ocasión que encarrilara el partido.

Pero una cosa es no precipitarse y otra, dejarle el balón al rival y que este jugara con toda la comodidad del mundo. Eso fue lo que pasó durante los primeros cuarenta y cinco minutos de juego. Un Coruxo desdibujado le cedía el centro del campo a una Arandina que demostró el porqué es uno de los equipos que menos goles ha marcado en lo que llevamos de temporada. El ejemplo lo tenemos mediado el primer tiempo, cuando Gonzalo Serrano se queda solo ante Alberto, quien es capaz de reaccionar para sacarle el balón.

Ínsua, del Coruxo, lucha por el balón con Javi Bueno, de la Arandina. / ALBA VILLAR

Posiblemente fue la jugada más destacada de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, por ambos lados. Un primer tiempo que, precisamente no pasará a la historia por su calidad y ocasiones de gol. Tanto Alberto como Roberto Jara fueron meros espectadores del un partido, que si no cambiaba, se encaminaba hacia un empate sin goles.

Estaba claro que David de Dios tenía que mover ficha para revolucionar al equipo en los segundos cuarenta y cinco minutos de juego. Por ello no perdió tiempo y tras el paso por los vestuarios introdujo un doble cambio. El técnico le pide a su jugador más adelantado que presione constantemente y se desgaste físicamente por lo que entró Youssef en sustitución de Davo. El otro cambio fue, sin lugar a dudas, el más importante, y es que el Coruxo es diferente con Mateo Míguez sobre el terreno de juego.

Su sola presencia influye en sus compañeros, que siempre esperan ese pase imposible que los deje solos ante el guardameta rival. No cabe duda de que es la mejor noticia que podía tener el Coruxo en esta recta final de la temporada, con una plaza para el play off de ascenso al alcance de la mano.

El gol llegó en una jugada en la que hasta tres oportunidades tuvieron los vigueses para marcar, pero fue Añón el que no perdonó. El Coruxo había hecho lo más complicado, que era marcar, y lo que tocaba era aguantar hasta el que colegiado señalara el final del partido. Cierto es que la Arandina también ayudó con su débil presencia en el juego de ataque, que los vigueses se sacaron de encima sin demasiados problemas. Una victoria para comenzar a soñar ahora que se acerca el final del campeonato.

“Lo bueno es que al final logramos los tres puntos”

David de Dios, entrenador del Coruxo, reconocía que en la primera parte “estuvimos muy mal. No es un problema de actitud, de ganas, es que hemos estado muy imprecisos. Y si ante un equipo como este de la Arandina, estamos muy imprecisos, pasó lo que pasó. En la segunda parte cierto es que igualamos un poco más, ellos empezaron a meter balones largos y hemos sufrido y tuvimos que pasar a línea de cinco para si por lo menos en ataque no estábamos con esa precisión, ser un poco más estables. Lo bueno es que al final hemos conseguido los tres puntos en juego. Hay días en los que hemos estado muy bien y no hemos sacado nada, y en esta ocasión hemos estado mal y nos llevamos los tres puntos. Es cierto que si ellos llegan a marcar en la primera parte te iba a costar mucho más, pero en este partido el número de pases que hemos errado han sido muy numerosos. Probablemente, el de pases acertados sea el peor nuestro en toda la temporada. Hemos tenido la capacidad de defender, sufrir, aunque metimos algún que otro latigazo.