Rafa Caro convoca a un acto de conciliación a la junta directiva del Rápido

"Para concluir y como he referido anteriormente no entraré en este escrito en detalle preciso para demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas contra mi persona , ya judicializadas", matiza Cano, pero sí añade una serie de desmentidos:

"No he ideado, no he alentado y no he participado en los movimientos y revueltas que han surgido en los últimos meses donde se exigió, entre otras, la dimisión del Presidente Don Alfonso Caneiro Couce y no he engañado a persona alguna para la convocatoria de asamblea general prevista para fecha 14/03/2024, la cual obedeció a la petición firmada por 10 socios del número del club a los que no tengo el gusto de conocer".

"No he intervenido en momento alguno en la gestión, control y dirección de la cantina del club siendo sus responsables de la misma Don Alfonso Caneiro Couce, Don Serafin Vázquez Simón, Don David López Lòpez y Don Antonio Saborido Cifuentes y no he participado en gestión alguna referente a la venta de la lotería del CRB sorteo navidad día 22/12/2023. En consecuencia desconozco todo lo relativo a la explotación de la cantina y lotería del club".

"Nunca he tenido firma ni acceso a las cuentas del club y nunca me he apropiado de importe alguno de la recaudación de la cantina ni de los importes cobrados por la venta de la lotería del del CRB del día 22/12/2023 (sorteo de Navidad) ni de importes alguno cobrado por las matrículas de la cantera temporada 2023/2024".

"No he firmado contrato alguno de patrocinio y/o con voluntarios y profesionales para el club sin el conocimiento del presidente y/o suplantando la identidad del club".

"No he nombrado por mi cuenta ningún gerente del club y el nombramiento de Don Víctor Domínguez Fernández en sustitución de Don Carlos Moreno fue por decisión unánime de la Junta Directiva CRB del 12/06/2023".

"No he participado en gestión alguna en CLUB desde fecha Octubre/2023 y no he sido convocado ni participado en Junta Directiva alguna desde esa fecha y hasta mi dimisión en fecha 24/01/2024".

"No he provocado un descalabró económico del club desde el inicio de la temporada hasta el mes de noviembre de 2023 y, al respecto, los presupuestos de tesorería del club fueron aprobados por la Junta Directiva celebrada en fecha 26/09/2023, previa convocatoria por el entonces presidente Alfonso Caneiro en fecha 12/09/2023".