José Bordalás: "No creo que pese la sombra de Guardiola"

José Bordalás es la cabeza visible de un Getafe que se encuentra 17 puntos por encima del descenso y merodeando la zona europea en la Liga. Está viviendo su segunda etapa en la localidad madrileña, donde es un líder y referente. Sport, del grupo Prensa Ibérica, se desplaza a su cuartel general en la víspera del duelo contra el Barça.

¿Está el Getafe donde quería y esperaba que estuviera a estas alturas José Bordalás?

La verdad es que estoy contento, todos en el club. El equipo llevaba tres años sufriendo mucho, salvándose la temporada pasada en la última jornada. Estar a 17 puntos del descenso a estas alturas del campeonato y poder afrontar un partido como el de mañana en esta situación da confianza y seguridad.

¿Ha variado el mensaje al vestuario?

Soy ambicioso. Siempre al inicio del campeonato no nos marcamos objetivos a medio y largo plazo. Paso a paso, intentar sumar puntos y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Después de que salieran tantos jugadores, plantilla corta, ahora en invierno han salido cuatro futbolistas…sin duda es para estar más que satisfechos por cómo va todo.

Lejos del aura que quizás hay o había sobre que su equipo juega a pegar, a buscar interrupciones, estamos viendo un ‘Geta’ que genera, vertical.

Siempre he interpretado el fútbol igual. Lo que quiero de mis equipos es que seamos protagonistas, intentar hacer una presión alta, generar y defender atacando, No siempre es posible. Muchas veces muchos equipos te superan en presupuesto, en potencial, y aunque quieras tener el balón obviamente no puedes tener el protagonismo. Porque el rival que tienes enfrente tiene más calidad que tú, jugadores que manejan los tiempos mejor que los tuyos....

¿Qué figura le ha influido más a la hora de definir su estilo?

Johan Cruyff. Siempre he sido ‘cruyffista’. Ha sido un referente, como jugador y como técnico, una persona que cambió la idea del juego. Lo que ocurre es que no siempre puedes interpretar el fútbol como te gustaría porque te tienes que adaptar a lo que tienes. Los entrenadores subsistimos con resultados e intento sacar el máximo rendimiento de mis jugadores en función del nivel que tienen y adaptar mi filosofía, que no siempre se puede emplear al 100%.

¿Llegó a conocer a Johan?

Pues hay una anécdota que creo que nunca he contado. Fue algo muy curioso. Yo tenía amistad con Marcial Pina, un mítico jugador compañero de Johan. Ha vivido y vive en Elche. Tenían una gran relación. Un partido del Barça que vino jugar a Alicante le hicimos una visita al Hotel Melià. Me lo presentó y estuvimos charlando una tarde entera, jugaban por la noche. Fue un placer y recuerdo una frase. Yo entonces no había empezado como entrenador todavía, mi hijo era muy pequeño, fui con él porque ya era un gran fan de Cruyff y del Barça. Hubo una frase que me impactó. Acababa de hacer el curso de entrenador y me dijo: “¿Tú quieres dedicarte a entrenar?”. Le dije que sí. Me contestó: “Como no tengas buenos jugadores, olvídate…(risas)”.

¿Cuán importante es la gestión del vestuario para que tu idea se plasme en el campo?

Es fundamental. Es muy importante. Ya no egos, sino personalidades distintas, veteranos, jóvenes. Es clave manejar eso. Ellos tienen los mismos problemas que cualquier persona aunque el aficionado no tenga esa impresión. Chicos que les falta cierto cariño, que les entiendan, les expliquen. Hay que conocer las personalidades de todos.

Hablemos un poco del partido en Montjuïc. Al Barça se le atraganta tu Getafe.

En una Liga hay dificultades, estamos comprobando que la competición es muy compleja para todos. Los grandes hace algunas temporadas ganaban con cierta facilidad y ahora todo se dificulta. Los equipos han mejorado a todos los niveles. Es difícil para cualquiera, no solo para el Barça.

Un gol le ha marcado el Barça a su equipo en los últimos cuatro enfrentamientos...

No dejan de ser estadísticas que pasaron. Hablan bien, pero nadie vive del pasado en el fútbol. Estoy orgulloso del trabajo, pero es una máxima que tengo. No me paro a pensar en los resultados de la primera vuelta o la temporada pasada.

¿Es más fácil competir contra el Barça que contra el Madrid?

Hablamos de equipos con un historial increíble e intachable. Siempre es un mal momento. Nunca sabes si es bueno cuando vienen de una buena racha, de una mala racha, de jugar competición europea, de un parón...

Xavi se va. ¿Se le ha tratado de forma injusta?

Los entrenadores tenemos una gran presión y le tengo un gran respeto a todos. Sé las dificultades que conlleva esta profesión. Si Xavi ha decidido que no debe seguir por el bien del club y suyo lo respeto al 100%.

¿Sigue pesando demasiado Guardiola en el Barça?

No creo que pese la sombra de Guardiola. Hay momentos y momentos en los clubes. Xavi ha ganado una Liga y una Supercopa en un momento de máxima dificultad económica en el club. Hay que ponerlo en valor. No es comparable con Guardiola, estuvo en un momento dulce con unos jugadores irrepetibles.

Ha recuperado a Ilaix este invierno. Tiene esa etiqueta de ‘juguete roto’...

Ilaix es un chico especial que tenemos que cuidar y ayudar. Lo estamos haciendo. Le conocí en el Valencia. Acabé muy contento con su rendimiento. También venía de una situación delicada. Tiene unas condiciones muy buenas y vamos a intentar recuperarlo.

¿Qué límites se pone José Bordalás, que le gustaría en el futuro?

No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí soy una persona ambiciosa y quiero mejorar. Cada día que vengo a entrenar, compito, intento ser mejor, estar mejor preparado para crecer y poder entrenar a un grande. Ojalá el Getafe tuviera cada año el objetivo de entrenar en Europa.

Inglaterra, Italia...¿Le gustaría la idea?

Sigo ambos. La Premier es una liga muy atractiva, con ritmo. Y la liga italiana ha crecido mucho y me gusta ver a equipos históricos.