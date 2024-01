El Valencia firmó una contundente victoria en su visita al Nuevo Mirandilla ante un Cádiz que continúa su caída libre en la clasificación y sigue en la zona de descenso. Tras un comienzo muy bueno en la liga, el equipo andaluz no gana desde la quinta jornada. Estos resultados, unidos a la eliminación en la Copa del Rey, mantienen al conjunto gaditano en una preocupante crisis deportiva.

El entrenador del Cádiz, Sergio González, declaró que se siente “con fuerzas” para seguir al frente del equipo, pese a que reconoció que “el contexto no ayuda” después de que llevan dieciocho encuentros seguidos sin ganar, dieciséis de LaLiga y dos de Copa. “Duele que la afición me cante lo que me ha cantado, pero lo entiendo perfectamente”, dijo el técnico catalán en la sala de prensa de Nuevo Mirandilla en referencia ‘Sergio vete ya’ que se coreó a la conclusión del partido desde la grada.