Más de 120 equipos han iniciado la Liga Gallega, en sus diferentes categorías. Galicia es una potencia mundial, con el Liceo de A Coruña como máximo exponente. Aunque en el norte de la comunidad existe una fuerte tradición, en el sur se está trabajando. El Ponteareas milita en OK Plata Femenina y el Traviesas, en OK Bronce masculino. Y también en Vigo está renaciendo un Club singular, el Hockey Club Cíes. Esta entidad hacía tres años que no presentaba equipos en las competiciones autonómicas. Las familias del club se han volcado con el nuevo proyecto de Leonardo Torres, “Tomba”.

En su nueva travesía, este grupo está lanzando redes para fomentar la deportividad, la igualdad de oportunidades y los hábitos saludables. En una de las iniciativas, Frutas Nieves Bouzas colabora entregando dos cestas de fruta en cada encuentro jugado en casa; una para el equipo local y otra para el visitante. El club, por otra parte, ya ha alcanzado los 2.500 seguidores en Instagram. Caer, levantarse A pesar de los buenos resultados, en el Cíes se está teniendo que remar con el viento en contra en algunas ocasiones. La mayor dificultad es la falta del pabellón Pablo Beiro de Bouzas. Se anunció la reparación para diciembre. Cuando esta instalación esté en funcionamiento, el club podrá ampliar sus horarios de entrenamiento y jugar realmente en casa, en el barrio que lo vio nacer, con las Cíes en el horizonte.