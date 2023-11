El Bidaideak Bilbao se llevó la victoria de Vigo con una demostración espectacular de acierto durante los 40 minutos del encuentro. La actuación que tuvo David Mouriz, ex del Iberconsa, desde la línea de 6,75 fue para enmarcar y una parte muy importante de la victoria vasca. El Iberconsa acusó la falta de Lewis Edwards, que obligó a César Iglesias a volver a variar los quintetos y las rotaciones. A pesar de que en Badajoz las cosas se dieron bien para el Iberconsa, ayer sabían que el reto al que se enfrentaban era complicado.

Durante los primeros diez minutos el Bidaideak Bilbao fue capaz de mantener un ritmo anotador que finalmente acabaría siendo el hecho diferencial. El equipo dirigido por Adrián Yáñez consiguió anotar 27 puntos en los primeros diez minutos y mantener ese capacidad de acierto durante todos los cuartos en unpremio a la regularidad en anotación que casi le lleva a los 100 puntos al final del encuentro. En ese primer cuarto, el Iberconsa cometió algunos errores que permitieron que el Bidaideak cogiera una ventaja de 10 puntos. A pesar de que los de César Iglesias encontraban soluciones en la altura de Jeison Betancourt y en un Agustín Alejos que repartía y encestaba, Oscar Knight, uno de los nuevos valores de la liga en esta temporada, no conseguía entrar en juego.

El Bidaideak conseguía dar un arreón en los primeros compases del tercer cuarto. David Mouriz continuaba con su recital desde la línea de tres y jugadores como Manu Lorenzo o Giulio Papi lo acompañaban en su gesta. El Iberconsa aguantaba el chaparrón como podía, con Julio Vilas uniéndose al carro y un Agustín Alejos en forma. Pero los de Vigo iban acabar echando de menos los puntos a los que Knight los tiene acostumbrados. A pesar de un parcial de 10-0 que obligó a Adrián Yáñez a pedir un tiempo muerto en el último cuarto, los de Bilbao volverían a entrar en su dinámica y terminarían apuntalando una victoria que los empata a victorias y derrotas con el Iberconsa Amfiv, cuatro y cuatro, con la clasificación para la Copa del Rey todavía en el aire.

“No hemos tenido un día acertado. Uno de nuestros referentes, como es Oscar Knight, no ha tenido un buen partido. Lleva muchas jornadas no sólo siendo uno de los mejores del equipo sino uno de los mejores jugadores de la liga. No hay mucho más. Hay que darle la enhorabuena más que merecida a Bilbao, que ha hecho un gran encuentro, y nosotros vamos a intentar recuperarnos y rearmarnos de cara al próximo partido”, analiza César Iglesias.