Con pocos alicientes deportivos en el último gran premio de la temporada en Abu Dhabi, en el ‘paddock’ se habla más de las expectativas de cara a la próxima temporada y de otros aspectos relacionados con los contratos de los pilotos. El acuerdo de Fernando Alonso con Aston Martin expira a finales del siguiente curso y la continuidad del asturiano, de 42 años, es una de las incógnitas en clave de futuro. Mike Krack, jefe de la escudería británica, ha sido cuestionado sobre ello este viernes y su respuesta no ha podido ser más contundente. "Sí, queremos extender el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin más allá de 2024", ha dicho.

Alonso, que en Yas Marina se juega acabar cuarto en el mundial de pilotos (está empatado a 200 puntos con Carlos Sainz), despide su primera temporada con Aston Martin con muy buenas sensaciones y ocho podios en su historial, lo que le ha convertido en el principal impulsor del equipo de Silverstone, que es quinto en el campeonato de constructores, pero llegó a ser segundo en el tramo inicial de la presente campaña.

Días atrás, Krack ya se refirió a la intención de Aston Martin de sellar la continuidad de Alonso: "Obviamente, no es una decisión que vaya a tomar yo solo. Con Lawrence Stroll y Martin Whitmarsh hablamos sobre estas cosas, pero solo puedo decir que al nivel al que Fernando está trabajando, creo que su edad es solo un número. Con la disciplina y la motivación adecuadas, rendirá sin problemas", analizó el técnico luxemburgués, que citó los ejemplos de Valentino Rossi y Roger Federer "que tuvieron carreras deportivas muy largas y exitosas".

"He trabajado con pilotos que no tenían ni 30 años y que decían ‘lo he conseguido todo’, aunque no hubieran conseguido mucho en verdad. Y luego tienes un ejemplo como Alonso, con una gran mentalidad y una determinación enorme", añadió Krack.

Por su parte, Alonso confesó el jueves a su llegada a Abu Dhabi, que no ve cerca el momento de retirarse: "Si soy lento, seré el primero que levanta la mano y se va. Pero no creo que eso suceda, sinceramente. Tengo una confianza extrema en mí mismo. Sí puede ser que con el calendario tan exigente, algún día sienta que ha llegado el momento. Hay más cosas en la vida. Ha sido una temporada muy exigente con 22 carreras y dos cancelaciones, el año que viene habrá que ver con 24 carreras. Quizá ese tipo de cosas agotarán mi batería, pero no pilotar".