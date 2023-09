Este pasado miércoles se cumplían 55 años del ascenso de la canción 'Hey Jude', de los Beatles, al número uno en las listas británicas. Y lo hacía con varias portadas de los tabloides ingleses titulando así, aunque el motivo era distinto. La razón era la exhibición desplegada por Jude Bellingham con la camiseta número 10 de Inglaterra en el amistoso ante Escocia.

Determinante con Inglaterra

Un partido en el que el futbolista del Real Madrid inició la jugada del 0-1, marcó el 0-2 y dio la asistencia del 1-3 a Harry Kane, completando así su mejor partido con la camiseta de los 'Three Lions'. Una zamarra, la número 10, que no lució por casualidad. "Si le pones una camiseta, tienes que ponerle el '10'. Es lo que es, un creador de juego que además puede marcar goles", apuntó Chris Waddle, exjugador y exentrenador de la selección escocesa.

Bellihgam, a sus 20 años, ha dado un salto cualitativo en su temporada de debut con el Real Madrid, en la que ha asumido el protagonismo, especialmente en la produdcción goleadora, anotando cinco goles y encadenando tres premios al mejor jugador en las cuatro primeras jornadas de liga. Detrás aparece la nueva responsabilidad táctica que le ha otorgado Carlo Ancelotti, quien ha alterado su dibujo para dar al inglés más libertad por detrás de los delanteros. Eso le convierte en el epicentro de la creación, donde acelera la jugada y rompe cortinas defensivas, y a una distancia lo suficientemente cercana al área como para pisarla con peligro.

El respeto del vestuario

El propio Bellingham ponía el foco en esa nueva asignación que le ha ofrecido Carletto: "Tengo un rol con mucha libertad. Mis fantásticos compañeros y mi entrenador en el Real Madrid me han dado esta libertad y la estoy aprovechando". Sus compañeros descubrieron muy rápido que no se trataba solo de un joven talentoso con experiencia en la Premier y en la Bundesliga. Así se lo confesaba Dani Carvajal, uno de los capitanes del Madrid, a Jorge Valdano en su programa: "No queremos endiosarle demasiado porque el listón está muy alto. Desde el primer momento en que empezó a entrenar, los veteranos nos mirábamos en pretemporada y decíamos ‘¡Uf, éste sabe lo que hace!’. No ves solo que sea rapidísimo o que técnicamente sea una locura... Es que además es muy completo. Tiene llegada, le das el balón y desde la tercera semana se entiende con todos solo mirando. Es muy inteligente".

Bellingham es un jugador enormemente maduro, pese a haber ingresado en la veintena hace apenas tres meses. Lo tiene tan claro todo que ha renunciado a sueldos superiores a los 20 millones netos para cobrar ese dinero en bruto en un Real Madrid del que escuchaba muchas historias a su padre Mark, un ex sargento de la policía secreta que fue una estrella del fútbol amateur inglés con más de 700 goles. El ex del Borussia Dortmund rechazó ofertas de Liverpool y City para comprobar, como dijo Valdano, que "el Real Madrid no paga con dinero, paga con gloria". Llegará el momento de disparar sus ingresos en el Madrid, pero será en las próximas temporadas, porque en esta inicial está más preocupado de ganarse el cariño de la grada y el respeto de los rivales.

La carrera de Bellingham es un desafío constante en el que el jugador ha ido derribando todas los barreras. A la edad de 14 años ya jugaba con el Sub-18 del Birmingham City y un mes después de cumplir 16 años, el entrenador Pep Clotet le hizo debutar en el primer equipo, convirtiéndose en el debutante más joven en la historia de Birmingham. Hito que refrendó semanas más tarde al ser goleador más joven de la historia del club. De allí se marchó al Borussia con tan solo 18 años.

"En Dortmund ha asumido una responsabilidad increíble, ha mostrado carisma y personalidad, ha confirmado que es valiente y que cumple criterios de liderazgo. Bellingham tiene un sentido de cómo se debe ordenar el juego en el centro del campo y un ritmo de trabajo increíble. No tengo dudas de que el salto al Real Madrid le beneficiará porque es un jugador en constante crecimiento y solo él puede saber donde están sus límites", apuntaba el jefe de ojeadores del Dortmund, Marcus Pilawa, al valorar su marcha al Real Madrid.

Para Gareth Bale, el último británico que puso de pie al Bernabéu, "Jude ha tenido un gran comienzo en el Madrid. Evidentemente está marcando goles, lo cual es importante. Especialmente en este club y empezar bien la vida en Madrid siempre es importante. Supongo que seguirá enorgulleciendo a Gran Bretaña. Creo que si sigue trabajando duro y haciendo lo que hace, entonces el cielo será su límite".

El espejo de Zidane

Jude es el jugador más caro y mejor valorado de los 33 futbolistas que han desembarcado en la Liga este verano. El inglés ha querido vincular su carrera en el Madrid con la de otro jugador al que idolatra, Zinedine Zidane. Por eso ha elegido simbólicamente el dorsal número 5 que vistió el francés en el Madrid. Bellingham tiene ramalazos 'zidanianos' gracias a esa envergadura (mide 1,86 por el 1,85 de Zizou) y esa elegancia longilínea que le hace desplazarse con movimientos distinguidos que recuerdan al francés.

Tal ha sido la adaptación de Bellingham al nuevo dibujo de Ancelotti, cuyo olfato táctico ha vuelto a quedar de manifiesto con esta inteligente maniobra, que el inglés se ha convertido en el mediapunta de referencia del equipo, sentando en el banquillo ni más ni menos que a un Balón de Oro e inspiración del madridismo y del propio Jude, Luka Modric. El croata hablaba de ello esta semana pasada en una entrevista al medio balcánico Sportske Novosti: "Me resulta extraño estar sin jugar. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel y por eso están en el Madrid. Los mayores debemos ayudarlos a progresar y asumir gradualmente los roles. Lo que tengo claro es que trabajaré para estar entre los protagonistas de esta temporada".

La relación de Bellingham es inmejorable con el croata, aunque quien más se ha volcado con él ha sido Toni Kroos. El inglés se deshace en elogios con el alemán: "Es un maestro. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es el detalle en el pase. La bola va a donde él quiere. Para una persona que le ha visto desde fuera, ahora verle de cerca, es un placer, un lujo. Siendo honestos, es un gusto recibir el balón de Kroos. Yo también estoy tratando de enseñarle lo que sé hacer y cómo podemos compaginarnos para ayudarnos mutuamente".

Jude Victor William Bellingham se ha ganado al vestuario con su empatía, se ha ganado la titularidad con sus goles y hasta ha provocado que Ancelotti diseñase un dibujo táctico a su medida. El madridismo está encantado con él y hasta en Inglaterra ya hablan de su próxima capitanía de cara a la Eurocopa del próximo verano. El único pero en este arranque devastador de la temporada llegó cuando se enteró que la actualización del EA Sports 2024 le rebajaba el ritmo en el juego hasta 76, menos incluso que la temporada pasada. Algo que ha provocado las risas de sus compañeros.