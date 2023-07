La pontevedresa Teresa Abelleira abrió ayer con un golazo el camino a octavos de final en la “manita” que España propinó a Zambia con gran protagonismo también de la barcelonesa Jenni Hermoso, que hizo un doblete y guió un un toque mágico el pase a la penúltima ronda del torneo del conjunto que dirige Jorge Vilda.La ‘10’ de España no hace más que sumar récords. Ante Zambia (5-0) volvió firmar una actuación soberbia a ritmo de goles. Con sus dos dianas llegó a la cifra récord de 50 goles justo el día en qué celebraba su centenario con la selección española. Jenni Hermoso no ha perdido su toque.

El segundo partido de la fase de grupos del Mundial para España empezaba con una de las mejores noticias posibles. Alexia Putellas volvía al once titular, esfumando los rumores sobre su estado físico. Con ella, la columna vertebral de la selección volvía a estar al completo, sobre todo con jugadoras con presente o pasado azulgrana. Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Mariona Caldentey y Jenni Hermoso. El escenario perfecto para bailar sobre el césped. “La conexión que tengo con Alexia, Aitana o Mariona es de hace muchos años. Jugamos con los ojos cerrados. Jugamos al fútbol de memoria”, reconocía la jugadora que se marchó de Barcelona hace dos temporadas.

Fueron muchos años de azulgrana: compartiendo vestuario, minutos y risas. La complicidad se notó a la perfección sobre el terreno de juego y, durante la primera parte contra Zambia, con todas ellas sobre el verde, España bailó al ritmo de su música. “A Alexia siempre la veo bien, aunque haya salido de una grave lesión. El talento no se pierde y menos a una de las mejores jugadoras del mundo. La conexión que tengo con Alexia sigue ahí y no se ha perdido nunca. Espero seguir disfrutando con ella mucho tiempo”, reconocía Hermoso sobre la que fue su capitana en el Barcelona. A raíz de la lesión de Alexia y la ausencia de Jenni en la Eurocopa por lesión y decisión técnica, hacía meses que las dos estrellas de la selección no podían disfrutar juntas sobre el verde. Este miércoles, en el partido que ha firmado el billete de España para los octavos de final del Mundial, las dos han emulado sus años juntas en Barcelona.

Jenni fue la primera futbolista top española que abrió camino yéndose a México. En una liga emergente, con mucha inversión y ganas de crecer, los equipos como el Pachuca, donde milita Hermoso, están siendo cada vez más un destino para futbolistas de la liga española que quieren cambiar de aires. Jenni así lo decidió en 2021 y, pese a que su primer año fue mucho más discreto, la pasada campaña volvió a demostrar sobre el terreno de juego su mejor versión. Sin duda, la mejor antesala posible para un Mundial clave para España. Ahora, reunida de nuevo con las que fueron sus compañeras durante años en el Barça, Hermoso vuelve a hacer magia sobre el césped con la camiseta de España.

Contra Zambia marcó dos golazos que sentenciaron el pase a octavos de final. El primero, gracias a un centro de ensueño de Alexia Putellas. “Lo podías haber metido con la cabeza, el pie...” le dijo Jorge Vilda a Jenni Hermoso en rueda de prensa. “Con un violín...”, bromeó la jugadora. El segundo, aprovechando un mal rechace de la portera de la selección africana desde dentro del área pequeña.

Desde donde sea, Jenni Hermoso es letal. “Me da igual ser delantera o no, lo importante es estar en el campo y rendir”, añadía la atacante madrileña, nombrada MVP del encuentro. Con 50 goles en sus 100 internacionalidades con España, la de Carabanchel es la única futbolista española en alcanzar esa barrera.