El Barça impuso ayer la fuerza del colectivo al Real Madrid en el primer asalto de la final de la Liga Endesa (97-88), que se decidió en la segunda parte gracias a la mejoría defensiva y la anotación coral de los azulgranas, con siete jugadores en dobles dígitos.

Tras sufrir a Walter Tavares en la primera parte (12 puntos, 3 en la segunda), el cuadro catalán subió el listón físico y exhibió la convicción necesaria para aguantar el arreón final del cuadro blanco, comandado por los incombustibles Sergio Llull (14) y Sergio Rodríguez (16).

La primera incógnita de la noche, el recibimiento del Palau Blaugrana a Mirotic, que en la víspera confirmó en una entrevista que el club le había comunicado que no seguirá el próximo curso, se saldó con una ovación cerrada durante la presentación que el ala-pívot agradeció devolviendo los aplausos. Pese a los destellos de Hezonja, el Real Madrid estaba incómodo sobre la pista. Chus Mateo llamó al orden y convocó a la vieja guardia, que acudió al rescate con parcial de 0-6 después de que Abrines estirara al ventaja a diez puntos (74-64, min.33). La veteranía blanca no frenó al Barça, que replicó con entrega y encontró oxígeno en ataque con Satoransky (80-70, min.37). El Madrid no había dicho la última palabra. Liderados por Llull, los blancos se acercaron a cinco puntos, pero el cuadro catalán resistió gracias a la anotación de Mirotic, Laprovittola y Sanli para apuntarse el primer punto de la final (97-88).