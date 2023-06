🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard termine en solitaire pour remporter l’étape et endosser le @MaillotJauneLCL. 💛

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard finishes solo! He wins Stage 5 and takes the Yellow Jersey. 💛

⏪ Relive the last kilometre.#Dauphiné pic.twitter.com/KCOXoptgTM