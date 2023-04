La temporada terminó para Laura Prats antes de empezar y así acabada, aún prosigue. La alero guadalajareña, a la que el Celta Zorka Recalvi ha añorado tanto sin haberla disfrutado nunca, vivirá la fase de ascenso como aquellos concursantes de “Un, dos,tres” que en realidad no concursaban o solo vicariamente, desde la silla de los sufridores. “Llevo fatal los nervios”, confiesa sin perder la sonrisa. No solo el destino del equipo ha quedado en otras manos. Tal vez el suyo propio. En el club se han planteado su renovación y ella anticipa: “En principio mi idea es seguir aquí”. Sabiendo con quién y dónde, ignora en qué categoría. Son geografías distintas.

El director deportivo del Celta, Carlos Colinas, cerró el fichaje de Prats a comienzos de julio. Venía de promediar 9,3 puntos, 3,6 rebotes y 1,7 asistencias con el Canoe. Aseguraba además buen nivel defensivo. Una pieza multiusos a disposición de Cristina Cantero. Pero apenas le pudo quitar el envoltorio. El 18 de septiembre, en un amistoso contra el Uni Ferrol, el chasquido de la rodilla en un mal giro le anunció el diagnóstico que se confirmaría poco después: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Fue intervenida quirúrgicamente en noviembre.

Desde el principio médicos, jugadora y club acordaron un calendario paciente, de campaña en blanco. Y nadie ha querido precipitar los plazos. “Llevo casi seis meses desde la operación. Estamos pisando sobre seguro. Voy poquito a poquito. La rodilla va respondiendo bien. Me voy preparando para la temporada que viene”, asume la castellana con cierto esfuerzo. “Veo la fase y pienso que podía haber apretado un poco más y estar ahí con ellas. Me da envidia, pero igual que desde el primer día que me lesioné, viéndolas competir. Están aquí por todo el trabajo que han hecho este año. Es una envidia sana, buena”.

Prats ha contemplado a sus compañeras crecer como equipo. Y ella misma ha podido ir participando más en algunas dinámicas colectivas. “Me parece bonito que hayan recogido los frutos y puedan disfrutar de la fase. No sabemos si se recogerá el premio, pero ya se ha cumplido el objetivo, como dice el presidente”, valora. “Desde el banquillo se vive peor. Sientes que estás aportando, porque estás ahí animando, pero quieres aportar desde la pista y no puedes”.

“Todavía no estoy renovada. En principio mi idea es seguir aquí. Está un poco en el aire”, comenta sobre su futuro. “Estoy muy contenta, aun viviéndolo desde un poco más fuera de los entrenamientos. Me he sentido supercómoda con las chicas, con los entrenadores, con la directiva… Todos me han dado su apoyo, me han dado su mano. En verano seguiré haciendo la recuperación aquí”.

Podría suceder que renovase por un club de Liga Femenina Endesa. Eso se resuelve a partir de mañana, primeramente contra el Alcobendas. “Es un partido más. Ganamos en su casa y aquí perdimos. Ellas tienen más veteranía. Nosotras, según el partido, le podemos meter más ritmo. Tenemos nuestros puntos y ellas, los suyos. Hay que saber controlar los nervios. Es quizá lo que nos cuesta un poco más. Ellas tienen jugadoras como Clara Rodríguez o Lucía Togores, que han jugado no sé cuántas fases de ascenso. Es la única diferencia que habría con respecto a otros partidos. Será igualado, como en los anteriores”.