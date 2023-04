Magope Seis do Nadal (masculino) y Reconquista de Vigo (feminino) se proclamaron en O Grove ganadores de la Final Four de Primera Autonómica y lograron así la clasificación para los sectores nacionales. La final masculina fue muy ajustada y luchada, con un Seis do Nadal lleno de garra. Cuando el Culleredo parecía romper el partido a su favor (17-13, min. 40), el Seis reaccionó con corazón y orgullo para remontar y lograr la victoria (21-25), el subcampeonato gallego y la plaza en el sector nacional, donde buscarán el ascenso. También final con sabor vigués en la categoría femenina, con Lavadores B y Reconquista clasificados. En las semifinales, el Lavadores B dio la sorpresa al eliminar al BM Cangas (24-26), mientras que el Reconquista superó al Samertolameu (23-27). La final estuvo igualada hasta los minutos finales (21-22, min. 53) y en el tramo final, el Reconquista jugó con más cabeza y veteranía para lograr la victoria y clasificarse así para el sector.