El Celta Zorka Recalvi trabaja con intensidad de cara al partido que el sábado, a partir de las 18.30 horas en el pabellón de Navia, las puede meter en la “Final Four” que decidirá el segundo equipo que ascienda a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional.

Cristina Cantero, entrenadora del cuadro vigués, apuntaba ayer que “estamos preparando el partido con intensidad. Ahora mismo, el equipo está bien, con muchas ganas, pero con ese punto de ansiedad. Habrá que intentar controlar ese punto emocional que a veces, al ser un equipo un poco joven no es fácil. También, por otro lado, la semana se hace larga, como cuando tienes ganas de hacer un examen y quitártelo de encima”.

La entrenadora viguesa reconoce que el partido del pasado sábado fue el “típico de playoff, con muchos nervios en un momento dado, sobre todo fallando más de la cuenta los dos equipos. Fue un partido corto a nivel de anotación. Ellas estuvieron mejor de inicio, después el tramo central fue para nosotras, tuvimos opciones para romper el partido y no fuimos capaces, con lo que ellas volvieron y acabó casi en tablas. Fueron cuatro puntos que es una diferencia muy corta, en donde que ha solamente que pensar en ganar, que es un partido normal y que hay que ganarlo y no pensar en esos cuatro puntos que tenemos de ventaja. Espero un partido difícil, con un pabellón de Navia que empuje mucho, en donde la afición nos arrope en los malos momentos y nos de ese puntito que vamos a necesitar cuando las cosas no nos salgan y para que el equipo se olvide de ese error y tirar para adelante, y nos ayude con esa presión a defender cada vez mejor, y a estar muy bien. Ojalá se viva un gran ambiente en Navia y que lo disfrutemos. Espero que el partido sea bueno, que lo trabajemos, que lo suframos, y que todo el mundo sienta lo mismo. Es verdad que con un triunfo las cosas se ven mejor, pero si fuese con una derrota, que seamos capaces de vivirlo todos juntos y que sepamos sufrir”.

El equipo está muy centrado en el trabajo diario para llegar en la mejor forma posible al partido ante el cuadro extremeño. Jugadoras y cuerpo técnico son conscientes de que están ante un momento importante de la temporada. La clasificación para la “Final Four”, además, es otro aspecto importante, ya que Vigo se ha postulado como candidata a albergar los últimos tres partidos de la temporada, también en el pabellón de Navia.

El conjunto extremeño también prepara con intensidad el partido, ya que no consideran los cuatro puntos de ventaja de las viguesas como algo insalvable. Ya en el partido de Liga, disputado no hace mucho tiempo, el cuadro extremeño hizo un partido serio y en los dos primeros cuartos estuvo siempre metido en el partido.

Solamente tras el paso por el vestuario en el tiempo de descanso, el cuadro vigués comenzó a abrir hueco en el marcador. Sin embargo, ni fue hasta el último cuarto, cuando el equipo vigués le metió al partido una marcha más y consiguió distanciarse en el marcador para tener un final de partido sin demasiados sobresaltos y llevarse la victoria.

Entradas a tres euros y gratis para socios del Celta

La directiva del Celta Zorka Recalvi quiere que el sábado, el pabellón de Navia sea una caldera con la mejor entrada de la historia. Para ello, ha decidido fijar en tres euros el precio de la entrada para los adultos. Además, los abonados y socios del Celta tendrán acceso gratuito presentando su carnet en la puerta de entrada. Con estas medidas, desde el club se quiere facilitar la presencia de los aficionados en el partido, y que jueguen un papel importante en el desarrollo del encuentro.

El equipo junior ya conoce su calendario en el Nacional

La Federación Española de Baloncesto realizó ayer el sorteo del Campeonato de España junior femenino que el próximo día treinta arranca en la localidad andaluza de Huelva. El equipo vigués quedó encuadrado en el grupo H, junto con el Lointek Gernika, como segundo del Pais Vasco; el CB Navia, campeón de Asturias, y el La Salle, campeón de Melilla. Solo el campeón del grupo se clasifica para los cruces de octavos de final. El domingo día treinta el equipo arranca a las 19.30 horas ante el Navia; al día siguiente jugará a las 19 horas ante el La Salle, cerrando la primera fase el martes, a las 13.30 ante el Lointek Gernika. El cruce de octavos se jugará el miércoles.