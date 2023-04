El Marnatura1, con el componente del equipo español de Young Americas Cup Luis Bugallo a los mandos y una tripulación joven de muchos quilates –Enrique Freire, Javier de la Gándara Jr, Luis Wizner Jr, Pablo Garcia–, se proclamó vencedor del segundo acto de las Villalia J70 Spring Series.

El J70 armado por José Luis Freire lograba tres primeros en las mangas del sábado, lo que provocaba que tuviera opciones en la previa a los Campeonatos de Galicia y de España. Pese a que el domingo regateaba a un gran nivel, no fue suficiente. Los tres mandones de la general, Abril Verde, Abril Rojo y La Guardia&Moreira, con Luis Pérez Canal, Jorge Pérez Canal y Gonzalo Araújo, no le permitieron completar la proeza. Abril Verde no falló y Abril Rojo lograba dos primeros en las primeras mangas del domingo, mientras que el J70 de los canteranos Sailway Academ, con Alejandro Pérez de patrón, se hacía con la última.

Jornada interesante en aguas viguesas de la mano de la asociación del Atlántico de la clase y del Real Club Náutico de Vigo. El Real Club Náutico de Barcelona envió a uno de sus mejores unidades, el Noticia de Luis Martín Cabiedes, que acabó séptimo. También asistió flota de J70 portuguesa, con base en el Clube Naval de Cascais, al socaire de Lisboa, y que dirige el referente velístico lusitano, Vasco Sherpa.