La entrada de Luismi en el descanso revolucionó el juego de un Coruxo que en la primera mitad se vio claramente superado por el Guijuelo y que en el minuto 13 perdía por 2-0. Tras el descanso, sin embargo, los gallegos fueron dueños del balón y, sobre todo a partir del minuto 73, tras el gol de Bugarin, puso cerco a la portería local con Luismi y Yousseff poniendo una y otra vez en apuros a la zaga local. Pero no pudo culminar su reacción el cuadro de Maté, que pese a quedarse con un hombre menos tras la expulsión del propio Bugarin, continuó generando peligro hasta la última acción del partido.

Poco pudo hacer el Coruxo para frenar la salida en tromba de su rival. El Guijuelo salió a por todas, y apenas se había cumplido el minuto 2 de juego cuando los locales conseguían adelantarse en el marcador en una buena jugada combinativa que culminaba Garban. El tempranero gol no cambiaba la dinámica del partido. Los locales imponían su ley ante un Coruxo impreciso, incapaz de mantener la pelota en su poder que veía como los locales la recuperaban rápidamente casa vez que la perdían. Aún así, lo intentaban los gallegos, que en el minuto 9 tenían una excelente ocasión para haber igualado de nuevo la contienda en una rápida jugada de triangulación con balón final para Pitu, que obligaba a lucirse al meta local.

No aprovecharon los visitantes su ocasión ante un rival que seguía dominando con mucha claridad y generando una y otra vez situaciones de peligro en el área contraria. El Guijuelo estaba tocando bien la pelota, sobre todo con Toti abriendo huecos una y otra vez en la defensa de un Coruxo desarmado. Y así llegaba el 2-0 en el minuto 13 en una recuperación de balón de Sergio García, que la dejaba para Toti y este, tras deshacerse de cuanto defensor visitante le salía al paso, la volvía a ceder para García, que se la ponía a Garban en el área. No fallaba tampoco en esta ocasión el delantero local, que ponía el balón donde no podía llegar Alberto.

Con el partido en franquicia, los locales daban un paso atrás para dosificar fuerzas, y cedían espacios al rival. El Coruxo estiraba líneas y se hacía con la posesión del balón, aunque seguía siendo el Guijuelo el que generaba mas ocasiones de peligro y en el 16 Carmona y Sergio García combinaban bien para asistir a Garban de nuevo en el área, aunque en esta ocasión Alberto conseguía detener el esférico.

Los gallegos lo intentaban, pero no acababa de carburar el equipo de Javier Maté que aunque cada vez tenía más balón no conseguía superar la bien plantada zaga de un Guijuelo seguro de sí mismo que no hacía concesiones. Los minutos pasaban, y el Coruxo solo conseguía generar algo de peligro en el minuto 26, en un saque de falta que acababa saliendo demasiado alto. Mientras, los locales, aunque con menos ímpetu y de manera mas espaciada, seguían generando peligro cada vez que superaban la línea de medios, aunque no apretaban tanto como en el inicio y no conseguían ya tampoco disparar entre los tres palos de nuevo antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, intentó Javi Maté dar mas profundidad a su equipo con la entrada de Luismi y Bugarin, cambiando también el dibujo y pasando del 4-2-3-1 inicial al 4-4-2. Y en los primeros compases ofreció otra imagen el equipo gallego, que tardó poco en pisar área contraria con un disparo de Aitor Aspas que se iba fuera. Luismi se convertía en el protagonista en estos primeros minutos de la reanudación con dos buenas llegadas que no acababa de materializar.

Poco a poco se fue diluyendo el empuje inicial del Coruxo ante un Guijuelo que intenta tener más la pelota y evitar así las llegadas de los gallegos, que sin embargo tenían la mas clara en el minuto 59, en un remate desde la frontal de Yousseff que se estrellaba en el palo.

Insistía el Coruxo, pese a todo, y en el minuto 73 Yousseff sorprendía a los locales con una internada por la izquierda que dejaba plantada a la zaga salmantina, y superaba al portero con su centro chut que remata Bugarin en línea de gol para colocar el 2-1 en el marcador.

Se metían los gallegos de nuevo en el partido y Luismi y Yousseff ponían una y otra vez en jaque a la defensa local, con ocasiones claras del marroquí en el 76 y en el 78, otra para Aspas en el minuto 82 o una de Castellanos en el 84. NBI siquiera la expulsión de Bugarin en el 87, por agredir a un contrario, acabó con el empuje de los gallegos, que continuaban volcados en busca del gol, pero sin fortuna en el remate final.

Ficha técnica

Guijuelo: Johan Guzmán, Piojo, Quintana, Aizpiri, Coque, Cristóbal Gil (Carlos Rubén, m.89), Willy, Garban (Giráldez, 59), Toti, Sergio García (Álex Lorenzo, 68), Pepe Carmona (R. Flórez, 68).

Coruxo: Alberto Domínguez, Antón de Vicente, Lucas Puime, Antonini, Aitor Aspas, Yago Gandoy (Guido, 71), Focareta (Luismi, 46), David Añón (Erik Bugarin, 46), Pitu Doncel, Yousseff, Óscar Castellano.

Goles: 1-0, minuto 2, Garban. 2-0, minuto 13, Garban. 2-1, minuto 73, Bugarin.

Árbitro: Ruiz Martín (Colegio cántabro). Tarjetas amarillas a Giráldez, Carlos Rubén; Aitor Aspas, Antonini, Castellanos. Roja a Bugarin (87).

Incidencias: Municipal Luis Ramos, 700 espectadores.