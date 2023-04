El Kaleido Vigo Rugby Club reunió ayer, en el Palacio de la Oliva, a empresarios y empresarias de diferentes sectores para hablar sobre los valores del rugby y el liderazgo empresarial. Representantes de compañías como Aqualia, Atunlo, SEUR o Mascato han participado en esta jornada organizada por el Vigo Rugby junto a Mahou, patrocinador oficial del Club. El evento contó con la presencia institucional de Abel Caballero y con el diputado Santos Héctor Rodríguez.

El encuentro estuvo capitaneado por Pablo Gutiérrez Merelles, ex jugador de la selección española de rugby y ex director de retail de Orange España, que fue el encargado de exponer ante los empresarios de la ciudad olívica los beneficios, el retorno y los valores que el rugby puede aportar a sus compañías. Tras su intervención, el encuentro dio paso una mesa redonda moderada por Xurxo Torres, ex jugador de rugby y CEO de Torres & Carrera. En ella diferentes ponentes, todos ellos ex jugadores de rugby con cargos relevantes en empresas viguesas, contaron a los asistentes en primera persona como este deporte les ha ayudado a ser mejores liderando equipos y proyectos.

En la mesa redonda participaron, Xosé Martínez, director general de Kaleido; Fernando Lago, director comercial de Iberconsa; José Gainzarain, CEO de Delikia; Yago González-Babé, director comercial de Babé y Cía y Daniel Pérez de Lis, abogado en Avinza Servicios Empresariales y Ramiro Paz & Asociados, Correduría de Seguros.

El evento finalizó con la intervención de Xoán Martínez, presidente del Club. “Los valores del rugby y de la industria de Vigo siempre han estado estrechamente ligados. La cultura del esfuerzo, de la superación, del trabajo colectivo para competir en todo el mundo sin perder las raíces son claves compartidas. Hoy el Vigo Rugby necesita el apoyo de las empresas y un campo en la ciudad para que gracias y junto con la Universidade de Vigo podamos llevar el nombre de la ciudad nuevamente a División de Honor”, declaró.

Como broche final todos los asistentes pudieron disfrutar de un gran tercer tiempo de la mano de Pepe Solla y Mahou, un patrocinador de referencia para el club en estos últimos años.