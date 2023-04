Faltan cinco jornadas para la conclusión del campeonato, y los dos equipos vigueses de la categoría están muy cerca de cumplir sus objetivos.

Santander-Celta

Los célticos tienen una difícil salida, puesto que el Racing de Santander es uno de los equipos fuertes del grupo. No obstante, los santanderinos no se juegan nada, por lo que esa relajación puede beneficiar su juego. No obstante, los célticos juegan una jornada clave. Ayer, el Sporting de Gijón empató sin goles ante el Bansander, lo que coloca a los célticos a cinco puntos, sin haber disputado el partido de esta semana. Además, si el Coruxo le echa una mano en A Coruña, el título está al alcande de la mano.

Deportivo-Coruxo

Los de O Vao saben que una victoria dejaría la permanencia en la categoría poco menos que encarrilada. Para los coruñeses, el partido también es importante tras el tropiezo del Sporting. El partido se podrá seguir en directo a través del canal de youtube del Deportivo, que lo ofrecerá esta mañana en directo.