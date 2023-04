El fenómeno del 'gravel' saca a Valverde de la jubilación

El 'gravel' está de moda, tanto que ya cautiva a miles de cicloturistas en todas partes. Ya no resulta extraño encontrarse en un camino sin asfaltar a un corredor que circula con una bicicleta similar a las de carretera aunque con ruedas de tacos, algo más delgadas que las de la bici de montaña, pero igual de firmes en terrenos complicados. El último que se ha dejado cautivar por esta incipiente especialidad ha sido Alejandro Valverde que no solo ha decidido volverse a poner un dorsal en la espalda, sino que liderará el nuevo proyecto del conjunto Movistar con un equipo dedicado a esta modalidad en la que también participarán algunos profesionales del equipo oficial patrocinado por Telefónica.

Valverde, inicialmente, tenía previsto acudir a la Volta a Catalunya, que se corrió el mes pasado. Ahí debía cumplir con su nueva función en el equipo como asesor general, tanto de directores como dea corredores. Se preguntó por él. "Está con el 'gravel'", fue la respuesta. No querían levantar la libre. No solo es el 'Bala', como lo conocen en el pelotón, otros exprofesionales también han enloquecido con esta nueva modalidad que permite ir por caminos sin asfaltar a más velocidad que con una bici de montaña, con menos esfuerzo, mientras se disfruta del paisaje protegido de los peligros de la selva de la carretera.

El lunes, en la llegada de la Itzulia a la localidad alavesa de Labastida, entre viñedos riojanos, Joseba Beloki, con tres podios en el Tour, explicaba que salía todos los días que podía con Pedro Horrillo, otro ex que destacó como uno de los mejores ayudantes que nunca tuvo Óscar Freire, tres veces campeón del mundo.

Y no son los únicos, puesto que Óscar Pereiro, vencedor del Tour de 2006, contaba la semana pasada mientras inspeccionaba en bici los últimos kilómetros de la segunda etapa de la Vuelta de este año que acabará en Barcelona, que el 'gravel' era su nuevo entretenimiento ciclista. Por eso, no ha sido nada extraño que Valverde, en busca de alicientes en su nueva vida de 'jubilado', como hacen otras personas, haya querido subirse a una bici de 'gravel' y anunciar que el el próximo 23 de abril se pondría a la espalda el dorsal como participante (y favorito a la victoria) en ‘La Indomable’ almeriense. Pero no serán solo los aficionados y apasionados andaluces al 'grave'l los que podrán ver de nuevo en acción a Valverde, puesto que el corredor (llamarlo ex casi es un insulto) murciano también se ha apuntado el 29 de abril a la The Traka de Girona.

En el proyecto, que se denomina Movistar Team Gravel Squad también participan ciclistas profesionales de carretera vinculados a la estructura de Eusebio Unzué como Iván García Cortina. Ya el otoño pasado, otro destacado ciclista del conjunto de Telefónica, Carlos Verona, acudió al primer mundial oficial de la especialidad, que ganó el belga Gianni Vermeersch por delante de Mathieu van der Poel, que como corredor multiespecializado en cualquier disciplina y favorito el domingo en la París-Roubaix, tampoco podía faltar como 'gravelero' de postín.