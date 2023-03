Galicia obtuvo cinco medallas en la primera prueba de la Copa de España de Escalada de Velocidad, que se celebró en Oviedo. Un gran resultado a pesar de que un resbalón privó a Erik Noya, subcampeón mundial en 2021, de competir por el triunfo absoluto y se tuvo que conformar con el bronce.

Entre los medallistas gallegos estaba Xián Peláez, del club Montañeiros Celtas, que fue plata en sub 18. No fue el único miembro del club vigués que asistió a la competición en tierras asturianas. Juan Correa y Mara Rodríguez fueron quintos en sub 18 y Lucía Lores, sexta en esa misma categoría. Xián Peláez también compitió en la Copa de España de bloque, que disputó en ese mismo escenario en los días anteriores. Accedió a la final, en la que fue cuarto.