Llegan tiempos de cambio para el Coruxo, que esta semana estrenaba inquilinos en el banquillo con la llegada de Javier Maté y Jorge Otero. Por delante, el objetivo de sacar al equipo de la zona peligrosa de la clasificación, e intentar meter al equipo lo más arriba posible. Y es que no podemos olvidar que en el ambiente flota la posibilidad de volver a la antigua Segunda División B, y ello significaría que habría que hacer los nuevos grupos en función de la clasificación de esta temporada, por lo que cuanto más arriba posible, mejor.

La nueva etapa del Coruxo se inicia ante un equipo que pelea por ocupar una plaza que clasifica para el play off de ascenso. Lejos de O Vao, el equipo ha sido fiable a lo largo de la temporada, por lo que sería lógico pensar en que esta tarde se mantuviera la racha en Luanco ante el Marino. Los técnicos cuentan para este partido con todos sus efectivos y, sin lugar a dudas, esa es la mejor noticia de la dura semana que se ha vivido.

Jorge Otero apuntaba en rueda de prensa que “cuando el equipo está en esta situación es evidente que no puede seguir haciendo lo mismo y hay que cambiar algo. Eso es lo que pretendemos Maté y yo, que el equipo sea más vertical, o que intente llegar antes a la portería rival. Evidentemente eso no significa que sea pelotazo sobre el delantero. Habrá momentos del partido, y situaciones, que requieran tener más balón, que requieran ser un poco más profundos. Al final lo van a marcar los jugadores porque hay muy buenos jugadores, y la situación es complicada, pero estamos convencidos de que esto va a cambiar”.

El técnico hizo referencia al estado psicológico de los jugadores, indicando que “la cabeza en el futbolista es fundamental. Además de las condiciones técnicas del jugador, el aspecto psicológico es fundamental, tener carácter y revelarse contra esta situación. Estoy convencido de que los jugadores lo quieren hacer. No estaban cómodos, ni lo están, con este situación, pero es lo que hay y tenemos que afrontarla con la máxima concentración, con la máxima profesionalidad y en su mano está. Evidentemente Maté y yo venimos con la idea de ayudarles en ese sentido y siempre, en esos cambios, que vean que lo que pretendemos es que el equipo gane, que ellos se sientan liberados y a partir de ahí intentar sumar tres puntos”.

Sobre el partido de esta tarde ante el Marino, Jorge Otero apuntó que “el objetivo no es otro que sumar los tres puntos ante un rival que está haciendo muy bien las cosas. Es posible que el terreno de juego no esté en sus mejores condiciones, pero eso no puede servir de disculpa. Sabemos lo que nos vamos a encontrar, y a partir de ahí afrontar el partido de la mejor manera posible”.