Ezequiel Mosquera fue un ciclista de alto nivel avalado sobre todo por sus grandes actuaciones en la Vuelta a España, en la que en cuatro ocasiones finalizó entre los cinco primeros de la clasificación general subiéndose al segundo cajón del podio en 2010 enfundado en el maillot de aquel añorado equipo gallego que lució el nombre de Xacobeo por medio mundo.

Una vez que se bajó de la bicicleta, el ciclista nacido en Cacheiras, municipio de Teo, el 19 de noviembre de 1975, tuvo que reinventarse. Apostó por organizar pruebas deportivas y parece que acertó de pleno. Con su empresa. Eme Sports, cumple a las mil maravillas con cada tarea que se le encomienda.

Pero Ezequiel Mosquera tenía una espina clavada. Quería recuperar una vuelta por etapas de carácter profesional en Galicia. El año pasado hizo realidad su sueño. Y no pudo salirle mejor ya que el grandísimo Alejandro Valverde se alzó con el triunfo final en una de sus últimas victorias como corredor.

Bajo la denominación de O Gran Camiño y cuatro jornadas, una en cada provincia, la segunda edición de esta ronda ciclista gallega parte este jueves de la Muralla de Lugo y culminará el domingo en la santiaguesa plaza do Obradoiro.

El responsable de la organización define cada uno de los trazados: “La huella romana en la primera etapa, la historia de Galicia en la segunda, la fuerza de un pueblo en la tercera y el camino de los caminos en Compostela en la última. Todas las etapas tienen un sentido, una historia que contar, un gran trabajo detrás y, sobre todo, muchísima ilusión”.

Ezequiel Mosquera es consciente de las dificultades que conlleva una prueba de este tipo. “La carrera pasa por 31 ayuntamientos y hay que estar pendiente de que el trazado esté a punto con los arreglos que se requieren hechos a tiempo. En esta ocasión nos encontramos con el problema de la comarca de Valdeorras en donde muchos viales presentaban serios desperfectos a causa de los incendios forestales del verano. La gestión con los equipos también es complicada porque hay competencia con otras pruebas y es difícil atraerlos porque desde 2001 esta carrera no existía”.

La participación será de lujo. El jueves estará en la salida el actual campeón del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard, y equipos de primerísimo nivel como el Jumbo, el Movistar, Cofidis, Kern Pharma… además de las escuadras españolas y portuguesas más punteras.

No fue fácil conseguir traerlos a Galicia. Ezequiel Mosquera recuerda que “en las mismas fechas coinciden dos clásicas en Bélgica, otras dos en Francia, el Tour de Ruanda y una vuelta en Emiratos Árabes. Son muchas carreras peleando por las grandes figuras, pero el ganador del Tour de Francia estará aquí”.

Mosquera analiza de forma breve el recorrido. La primera etapa parte el jueves, poco antes de las diez y media de la mañana, de la Muralla de Lugo para recorrer 188 kilómetros cruzando localidades como Chantada, Escairón, Monforte, Bóveda y Samos para finalizar en Sarria. “Sobre el papel es la etapa más fácil, pero hay casi 3.500 metros de desnivel. El puerto que hay subiendo hacia Escairón es de segunda categoría pero podría ser de primera y el terreno que hay de Bóveda a O Incio, Samos, Sarria y de nuevo Samos para volver a Sarria cuenta con dos puertos de tercera. Se puede llegar al esprint pero no creo que llegue todo el pelotón junto”.

La segunda etapa saldrá de Tui cinco minutos antes de las diez y media de la mañana. Pasará por O Porriño, Redondela, Arcade, Moaña, Cangas, Bueu, Pontevedra, y de nuevo Arcade y Redondela, para dirigirse a Gondomar, Baiona, Oia y finalizar en el alto de Santa Trega, en A Guarda, después de 184 kilómetros y un desnivel de más de 2.500 metros. “Esta etapa pondrá las cartas boca arriba en cuanto al estado de forma de cada uno. Se sabrá quienes no están para ganar, pero no será decisiva como no lo fue O Ézaro el año pasado, en donde ganó Woods pero al final se llevó la carrera Valverde”.

La tercera etapa unirá Laioso, en e l municipio de Esgos, con Rubiá (Alto do Castelo) después de recorrer 163 kilómetros y un desnivel de 3.845 metros. La salida será a la una menos cinco de la tarde. Los ciclistas pasarán por Maceda, Castro Caldelas, A Pobra de Trives, A Rúa y O Barco. “Esta etapa sí que puede ser decisiva. Es la más dura. Hay tres puertos de primera y el que se sube dos veces desde O Barco tiene seis kilómetros y en dos de ellos el desnivel es de un 10,5%. El pelotón pasa por núcleos que quedaron cercados por el fuego en los incendios del verano pasado y hasta por alguno, como Veiga de Cascallá, en el que ardió parte del pueblo y marca el inicio del último puerto con rampas de un 17% y hasta de un 22%. El que no llegue roto de antes será quien luche por el triunfo”.

Para finalizar la ronda habrá una crono que sale del polígono Novo Milladoiro, en Ames, para finalizar en la Praza do Obradoiro después de 18 kilómetros. El primer corredor partirá a las 12.00 horas y el último a las 14.08 horas. “Es una contrarreloj dura con algún tramo ratonero como para entrar por Sar. Será un final muy bonito”.

El recorrido es atractivo, la participación excelente y la ilusión, según confiesa el propio Ezequiel Mosquera, se encuentra en su agrado más alto. Un gran espectáculo que del jueves al domingo sacará a los aficionados a la calle.