Vigo, capital del baloncesto femenino

Treinta y un años después de que el pabellón de As Travesas albergara el torneo de calificación femenino para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Vigo volverá a contar con un torneo de baloncesto femenino al más alto nivel.

Será el próximo mes de mayo, entre el 24 y el 26, con tres selecciones extraordinarias. España, China (subcampeona del mundo) e Italia disputarán uno de los torneos más importantes del continente. Y es que España e Italia estarán en esos momentos con la preparación del Eurobasket que se disputará entre el 15 y 25 de junio entre Israel y Eslovenia. Además, el combinado hará su preparación en Vigo.

La presentación del torneo se escenificó en la mañana de ayer en el coqueto pabellón de Quirós, con la presencia de los presidentes de la Federación Española y Gallega, Jorge Garbajosa y Julio Bernárdez y el seleccionador nacional femenino, Miguel Méndez; la presidenta de la Deputación, Carmela Silva, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estuvieron acompañados por Gorka Gómez y Manel Fernández.

Junto a las autoridades, la primera plantilla del Celta Zorka Recalvi con su cuerpo técnico y directiva; y una representación del Seis do Nadal con Sergio González al frente.

El torneo vigués reunirá a los mejores equipos del momento. España e Italia consiguieron su clasificación tras la conclusión de la fase de clasificación. El combinado entrenado por Miguel Méndez finalizó primera de un grupo en el que además de las españolas jugaron Islandia, Rumanía y Hungría. España ganó los seis partidos, con la presencia de hasta dos viguesas, María Araújo y Marta Canella, a la que se unió la ourensana Paula Ginzo y en la que faltó por lesión, la también ourensana y, excéltica, Raquel Carrera.

España se encuentra en pleno proceso de remodelación tras la retirada de varias de las jugadoras que llevaron al baloncesto femenino español a lo más alto del podio. Una fase con Miguel Méndez al frente y que, de momento, no se ha dado nada mal.

Italia tampoco se quedó atrás en el camino hacia el Eurobasket. Quedó encuadrado en el grupo junto con Slovakia, Luxemburgo y Suiza. Ganó los seis partidos, y también estará en el campeonato, pudiéndose encontrar con las españolas en el camino hacia las medallas.

Fue una mañana de buenas noticias para el baloncesto femenino vigués, pues antes de entrar a la presentación, Abel Caballero le comunicaba a Miguel Méndez que será nombrado Vigués Distinguido. Una noticia que dejó al técnico descolocado puesto que no lo esperaba, y que fue acogida con una gran ovación por parte de todos los asistentes.

Otra de las noticias importantes de la jornada la comunicó el alcalde, al comunicarle a Jorge Garbajosa, que Vigo presentará su candidatura para organizar, a finales de abril, la fase de ascenso a Liga Femenina Endesa. Y es que no pasa desapercibido, que en los últimos años, el equipo que organizó la fase de ascenso logró el ascenso a la máxima categoría.

A pesar de ser la mañana del baloncesto femenino, el alcalde no se olvidó del baloncesto masculino y con el nuevo presidente de la Federación Gallega, Julio Bernárdez, abogó por recuperar el trabajo con proyectos como el Gestibérica Vigo, o el Memorial Quino Salvo, que llegaron a llenar el pabellón de As Travesas.

Garbajosa

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, reconocía estar “muy contento porque hacía mucho tiempo que no veníamos por Vigo y es un placer. Después, tanto la presidente de la Deputación, como el alcalde, no han podido poner más cariño y dedicación para conseguirlo, que no es fácil, ya que iniciamos un camino nuevo de la mano de un seleccionador vigués, Miguel, en su casa. Es muy simbólico, además en el día de la toma de posición del nuevo presidente de la Federación Gallega, al que ya le hemos brindado toda nuestra colaboración. Iniciamos un camino muy bonito, que después de perder el Mundial por deméritos propios, iniciamos el camino para la reconstrucción de nuestro baloncesto femenino al más alto nivel, y que estas dos jugadoras que nos representarán es la cúspide de la pirámide de la buena salud del baloncesto femenino en España y en Galicia”. El combinado, además del torneo, también realizará la preparación de ese Eurobasket en Vigo. “Además del trabajo, es nuestro deber dejar un legado por donde pasamos. Vigo en baloncesto femenino es una referencia, y se me pasó decir la cantidad de jugadoras gallegas que van a formar parte de esta selección. Si queremos, y tanto el alcalde como la presidente así nos lo han pedido, que dejemos algo, que dejemos esa llama del baloncesto femenino, que queremos implementar de cara al futuro. Encantados de pasar unos días en Vigo, las instalaciones son inmejorables y sobre todo, el cariño”.

Miguel Méndez

Miguel Méndez llegó al pabellón de Quirós para presentar un torneo de baloncesto y acabó como Vigués Distinguido (bueno, se enteró de que lo será). “La verdad es que estoy sorprendido. Me lo dijo el alcaide cuando estábamos fuera del pabellón y la verdad es que estoy muy orgullo de que mi ciudad piense en mi, sobre todo llevando tantos años fuera de aquí. Recibir un reconocimiento siempre gusta, y lo hado extensivo a todo el baloncesto de Vigo, para empezar, porque es un deporte de equipo, pero con mayúsculas. Por lo tanto quiero compartirlo con toda la gente que me ha ayudado a lo largo de mi carrera”. Sobre si la selección es un premio a su dilatada carrera, Miguel Méndez apuntó que “todo lo que me está pasando últimamente es un premio. Es una responsabilidad muy grande, porque es la punta de la pirámide y soy un privilegiado de recoger el trabajo que hacen tantos entrenadores, mucho más anónimos, que trabajan en clubes pequeños”. Sobre el momento de cambio que vive la selección, Méndez indicó que “es cierto que llegamos a un punto en el que se han retirado jugadoras muy importantes, seguramente la mejor generación de jugadoras que hayamos tenido. El cambio se está haciendo de forma muy natural. Unas jugadoras se van, otras aparecen y ahora hay muchas que su presencia es muy importante. Es el trabajo, y queremos construir ese equipo que vuelva a codearse, otra vez, con los grandes equipos. En el último europeo fuimos séptimos, y queremos estar arriba”.