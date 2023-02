El partido comenzó con el Cristo llevando la batuta de juego. El control del esférico era para la escuadra morada, mientras que el Coruxo esperaba encerrado en su parcela para intentar sorprender en un contragolpe. La primera acción clara de peligro fue para los de Chuchi Jorques, en una gran acción individual de Adri Castro en el minuto 12 desde el perfil diestro. Sentó a dos rivales y cuelgó un centro al punto de penalti que no encontró rematador.

Tan solo un minuto después, y en una acción de saque de esquina, volvió a probar suerte con un disparo peligroso que sacó la zaga. El balón le quedo suelto a Abel Pascual, que remató a la media vuelta. El cuero salió lamiendo el palo del arco defendido por Alberto.

Hubo que esperar hasta el minuto 18 para ver la primera acción de peligro del Coruxo, que partió de una buena jugada individual de Chiqui. Sentó a dos rivales con mucha clase y llegó al borde del área para acabar la llegada con un latigazo que salió rozando la madera. El viento causó estragos por momentos. No obstante, en el minuto 19 pudo llegar el gol en un balón largo de Abel Pascual sin aparente peligro. Un error en la cesión de cabeza hacia Alberto fue a parar a las botas de Adri Castro, que empaló según le venía para enviarla fuera.

Los visitantes también avisaban, por ejemplo en una gran pared entre Johan y Luismi que acabó con servicio al punto de penalti de Pitu para el remate final que se escapó por muy poco. Las alternativas no cesaban y Montes desde la banda sirvió un centro para Adri Castro, que finalizó con disparo de puntera. El remate final se paseó por área del Coruxo.

Un activo Chiqui no dejaba de intentarlo desde la banda. Una vez más sorteando rivales hasta ganar línea de fondo y servir un centro al segundo palo para el testarazo de Pitu, al que respondió Guillermo con una gran parada. De nuevo Chiqui lo volvió a intentar instantes después en una internada que acabó con servicio dentro del área para el remate de Luismi, que terminó en los guantes de Guillermo.

A dos para el descanso pudo adelantarse el Cristo en un córner, que provocó una jugada ensayada con centro al área para el remate final de Morante por encima del larguero. Con el empate a cero se llegó al final de una primera parte repleta de ocasiones en la que sólo faltó el gol.

Tras la reanudación el Cristo avisó primero. Fue Montes quien, partiendo desde la banda, finalizó la jugada con un zurdazo que salió muy cerca del travesaño.

Pero quien no fallaría sería Yelco para el Coruxo. En el 52, se adelantaban los vigueses en una jugada que nació desde la banda. Un gran centro de Chiqui a la altura del punto de penalti era rematado en plancha por Yelco, que se tiró con todo para sacarse un cabezazo que se coló entre Guillermo y el palo.

Lejos de conformarse con el 0-1, el Coruxo lo volvió a intentar por mediación de Chiqui, que entraba como cuchillo en mantequilla. De nuevo con un centro al corazón del área. Guillermo se tiró con todo al suelo para evitar que llegase al receptor. En el 61. en un balón largo a la espalda de la defensa, Lucas despejó mal el balón y Adri Castro la pegó según la venía. La madera escupió el remate del jugador morado.

No obstante, la insistencia de los locales encontró el premio en el minuto 76. Fue en una buena jugada por la izquierda de Rafa, que sacó un centro que no acertó a despejar la zaga visitante y, en el segundo palo, Duque con la testa únicamente tuvo que empujar para empatar la contienda. Con el empate, ambos equipos cerraron filas y firmaron un pacto de no agresión para repartir los puntos en un partido muy disputado.

Con este empate cosechado en la Nueva Balastera, el Coruxo cae a la duodécima posición de la tabla y pierde una gran oportunidad para abrir brecha con el play-out y con la zona de descenso. Tan solo dos puntos separan a los vigueses del Rayo Cantabria y son seis puntos los que tiene por encima de la zona roja. El domingo, los de Jacobo Montes tendrán una nueva oportunidad para dejar atrás la mala racha en O Vao.

Ficha técnica

Palencia: Guillermo; Montes, Mario (Yago, 69’), Abel, Diego (Duque, minuto 67), Conejo, Mingotes (Arroyo, minuto 58), Israel, Ale (Rafa, minuto 58), Adri Castro y Adri Pérez.

Coruxo: Alberto; Antonini, Gandoy, Andriu (Lucas, minuto 48), Aitor Aspas, De Vicente, Luismi, Pitu (Focareta, minuto 84), Chiqui (Marcos, minuto 72), Yelco y Johan.

Goles: 0-1, minuto 52: Yelco. 1-1, minuto 76: Duque.

Árbitro: Villanueva Amorrortu. Tarjetas amarillas a los locales Conejo y Yago; y a los visitantes Pitu y Johan.

Incidencias: Encuentro disputado en la Nueva Balastera ante unos 400 espectadores.