Xela gana la carrera al tiempo

Una criatura de diecisiete años y un talento desbordante será la representación gallega en el Mundial de cross que se disputará dentro de algo más de dos semanas en Bathurst (Australia). La lucense Xela Martínez, la aparición más deslumbrante que ha dado el atletismo gallego desde Ana Peleteiro, ha sido incluida en la selección española sub20 que competirá en Australia. El pasado fin de semana la gallega cumplió con el último requisito al finalizar en segunda posición la prueba del Campeonato de España sub 20. Resulta llamativo que en esa categoría las dos primeras clasificadas fuesen dos atletas que no llegan a los 18 años: María Viciosa (uno de los ocho hijos del atleta palentino Isaac Viciosa) y Xela Martínez. Fueron primera y segunda de la prueba con facilidad y, aunque no pudieron ser consideradas campeonas de España sub20 porque lo impide el reglamento de la Federación Española, sí se ganaron el derecho a formar parte de la selección que acudirá al Mundial junto a Mariam Benkert y Jimena Blanco que finalizaron tras ellas en el País Vasco.

María Viciosa y Xela Martínez son dos de las grandes esperanzas del atletismo femenino español dada su asombrosa precocidad. En el caso de la gallega hace tiempo que el mundo del atletismo ha dejado de frotarse los ojos de incredulidad ante sus logros. Siempre compitiendo y ganando a atletas mucho mayores que ella y derribando barreras que caen años antes de lo previsto. La Federación Española, consciente de su potencial, la lleva a Australia con el objetivo de verla en acción contra atletas mucho mayores que ella y de un enorme nivel. Un capítulo más en la forja de una atleta (de unas atletas si sumamos a María Viciosa) llamada a marcar una época. Xela Martínez se inició en el atletismo hace seis años, cuando tenía once, en la Escuela Atlética Lucense. Comenzó tomándose el atletismo como un juego, participando en pruebas de distinta naturaleza (lo habitual en estos casos cuando un niño comienza a entrenar en un club)...hasta que finalmente definió su camino. Su capacidad en las pruebas de media distancia y los registros conseguidos desde el primer momento dejaron claro cuál sería su territorio. Desde entonces lo suyo ha sido un permanente recital de victorias y récords que tuvo como punto culminante el año pasado cuando en Ourense, en el Campeonato de España absoluto en pista cubierta, se metió en la final de los 3.000 metros donde compitió con atletas que le doblaban la edad. En aquella carrera, con solo dieciséis años, reventó los récords de España sub18 y sub 20 al tiempo que logró la tercera mejor marca de la historia europea en la categoría de menores de 18 años. Los bocados a las plusmarcas nacionales no eran por un par de segundos sino por catorce en algún caso. Una locura absoluta que también sirvió para agitar debates sobre la conveniencia o no de que Xela Martínez se exprima a ese nivel siendo aún tan joven. El clásico temor de algunos a “quemar” deportistas antes de tiempo. No parece el problema de la gallega en estos momentos que disfruta del atletismo que, de alguna forma, aún se toma como un pequeño juego. Xela Martínez, lucense de nacimiento, tiene raíces en Vigo –ciudad de donde es su madre– y ha pasado periodos de su vida en A Guarda, donde suele acudir la familia. La joven atleta de la Escuela Atlética Lucense –objetivo ya de los principales clubes de atletismo que ansían tenerla pronto en sus filas– vivirá en Australia su primera gran competición a nivel internacional. Un Mundial en el que su única meta será la de disfrutar y tomarse la temperatura en comparación con las mejores especialistas del cross mundial que aún por encima llegan a la cita con tres años más. El tiempo corre a favor de Xela, la chica que parece obsesionada con ganarle al reloj.