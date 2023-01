Con actitud, pero sin resultado inmediato, el Sárdoma ha comenzado el año del mismo modo que concluyó el pasado: firmando una derrota. Las de David Ferreiro acumulan ya cuatro partidos perdidos consecutivos y sus resultados, pésimos (un gol a favor y trece en contra ante Espanyol B, Europa, Interrías y Atlético B), han abocado al equipo vigués a los puestos de descenso por vez primera en trece jornadas.

Ante el conjunto colchonero, las blanquiazules volvieron al patrón habitual en casa: error, marcador adverso al descanso y ninguna “killer” para empatar. Sí, juego ordenado, correcta disposición táctica y… poco más.

El Atlético se llevó una victoria aplastante en cuanto a marcador, pero no en lo futbolístico. Sucede que para la estadística quedará la goleada, que horada aún más la moral de las gallegas, a las que aún les esperan Real Madrid, tercero, y Getafe, octavo, para cerrar la primera vuelta en la capital primero y en As Relfas después.

La primera aproximación visitante supuso el 0-1. Buena internada de Alba Dargel, disparo con bote ante Olalla, que no lograba atajar el cuero y la capitana atlética, sola, empujaba el balón con la zaga . Otra vez a remar contracorriente.

El Sárdoma tardó en reaccionar y diez minutos después del mazazo, un cabezazo de Zafra a la salida de un saque de esquina supuso un buen susto, seguido de un disparo de Alba (min. 37) que Elena despejaba.

Las viguesas se fueron hacia la portería contraria en los diez minutos previos al descanso. Elena, con centros a balón parado, volvía a ser garantía de peligro para el rival. En una acción, con despeje inicial visitante, Irene colgaba el balón, la portera no medía su salida de puños y el esférico caía a los pies de Ainara, que disparaba, repeliendo Alexia casi en boca de gol. Fue la mejor ocasión viguesa (min. 42).

El once de Ferreiro lo siguió intentando en la segunda mitad, pero las locales, cuando consiguen hacerse con las riendas del choque, son incapaces de definir arriba. No así sus rivales. María Figueroa perdía el control de la pelota en la medular y Nerea Sánchez y Paula León combinaban para meter un pase al hueco que Laura Viñas definía sobre la salida de Olalla. Y no pidan al segundo peor equipo en ataque del grupo que responda a un adverso 0-2.

Irene tuvo una volea (min. 75) y una falta (min. 89) para acortar distancias, pero aquella fue atrapada por la portera rival y su lanzamiento directo se fue arriba por poco. Con el tiempo prácticamente consumido, otro contragolpe de las de Virginia García llevaba la derrota a términos de goleada.

El Sárdoma no gana en As Relfas desde que el 6 de febrero del año pasado se imponía 3-0 al Sporting de Gijón B en Primera Nacional. Después, por el campo sardomista han pasado diez equipos, siete de ellos esta temporada, con un balance de cinco empates y cinco derrotas. Imposible no irse al pozo desangrándose en casa. Busquen ajos, porque es un campo hechizado. Y no para bien.

Ficha técnica

0. Sárdoma: Olalla Vila; Ainoa, Elena Pérez, Sara Álvarez “Muñi”, “Equis” Márquez, Laura Martínez (Nerea Cruz, min, 62), María Calvar, María Figueroa (Noelia, min. 71), Ainara (Paula Lorenzo, min. 62), Irene y Yaiza.

3. Atlético B: Alba de Isidro; Blanca, Yolanda Sierra, Alba Zafra, Alexia (Patricia, min. 86), Dana, Sara Martínez (Laura Viñas, min. 58), Raquel, Vicky Chica (Reyes Moreno, min. 86), Laura Rodríguez (Paula León, min. 68) y Alba Dargel (Nerea Sánchez, min. 58).

Árbitro: Rubén Extremadura (Delegación de Vigo). Sin amonestaciones.

Goles: 0-1 (min. 19), Yolanda Sierra. 0-2 (min. 71), Laura Viñas. 0-3 (min. 90), Reyes Moreno.

Incidencias: As Relfas. Decimotercera jornada en el grupo Norte de la 2ª RFEF, primera del nuevo año.