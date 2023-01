Tuvo a toca la victoria el Alondras tras completar unos noventa minutos muy serios y donde logró adelantarse por mediación de Mosquera, pero en el añadido, en un visto y no visto, el Paiosaco le dio la vuelta al luminoso haciendo estallar de alegría a la parroquia local.

El choque comenzó sin un dominador claro y con ambos conjuntos asentándose sobre el terreno de juego, pero a medida que iban transcurriendo los minutos se fueron desperezando, y se vivieron las primeras aproximaciones. Los locales intentaban generar peligro con balones largos, pero en todo momento la defensa del Alondras se mostró segura.

Todo cambio tras el paso por los vestuarios, aunque el gol se resistió hasta el 76, cuando Mosquera, con un gran remate, no perdonó ante el guardameta. Jarro de agua fría para el Paiosaco que veía como debía remar a contracorriente. Los cambios parecían no darle resultado y cuando todo estaba perdido, llegaron los últimos minutos fatídicos para los visitantes. En justo dos acciones seguidas, primero Javi y después Cristian, se vivió la remontada que dejó noqueado al Alondras que no tuvo capacidad de reacción porque, además, no quedaba tiempo.

Con esta derrota, se sitúan decimoprimeros con 17 puntos, y teniendo que mirar de reojo la zona de descenso. Tendrán una nueva oportunidad en la próxima jornada, donde visitan al Silva, para seguir sumando de tres en tres y recuperar sensaciones.

Ficha técnica

Paiosaco: Adri; Pablo, Martín, Iván (Cristian, minuto 46), Jose (Casariego, minuto 64), Javier, Mauro, Fernando, Jorge (Bilal, minuto 82), Pereira (Moure, minuto 64) y Pombo.

Alondras: Andrés; Diego, Ángel, Nacho, Óscar (Adri, minuto 93), Abel, Jesús, Pablo, Raúl, Xoel (Mosquera, minuto 71) y Hugo (Mauro, minuto 64).

Goles: 0-1, minuto 76: Mosquera. 1-1, minuto 90: Javi. 2-1, minuto 92: Cristian.

Árbitro: Pérez Martínez. Tarjeta amarilla a Hugo.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de Porta Santa.