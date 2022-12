Carlos Porto y Sandra Mosquera lograron la victoria en el Memorial Alejandro Gómez que se celebró en San Miguel de Oia y que reunió a centenares de atletas en el circuito de Loureiro.

El atleta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra confirmó su buen momento de forma para hacerse el dueño de una prueba –disputada en un recorrido de 10 kilómetros– tras imponerse en un mano a mano con el portugués Barbosa. Carlos Porto fue con él durante casi todo el recorrido hasta el cambio final que hizo en los últimos kilómetros y que le permitió apuntarse una prueba que honra a una de las grandes leyendas del deporte gallego. Porto ganó con un tiempo de 34:41 y Barbosa empleó ocho segundos más en completar el recorrido. Completó el podio, lejos de los dos primeros clasificados, Bruno Jesús con un tiempo de 36:42.

En la categoría femenina se produjo un dominio absoluto de Sandra Mosquera. La atleta del Comesaña Sporting Club acabó con un tiempo de 41:01 y aventajó en más de dos minutos a su compañera de club, Sofía Freaza. La tercera en la categoría femenina fue María Ferreiro, del Burgas Atletismo Ourense que acabó en un tiempo de 46:00.

En la categoría reservada a los sub 18 y sub 20 doblete portugués gracias a Joao Magalhaes y a Diana Fernandes. En sub 16 victorias de Christian Sierpes (Sociedade Atlética do Trega) y Sofía Alonso (Atletismo Beade); en sub 14 Carmen Paz (Noia) y Xoel Franco (Beade) se apuntaron el triunfo; mientras en sub 12 Pablo Barreiro (Pinarium) y Alba Vasconcelos (Trega) se llevaron la victoria.Completaron la lista de ganadores Angel Rodríguez (Beade), Alba Solla (Pinarium), Miguel Domínguez (Trega), Cíes Rial (Beade), Martín Galdeano, María Correa e Izan Castro.