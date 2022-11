El Sárdoma rascó un nuevo punto en su carrera por la permanencia. Las de David Ferreiro, con un calendario como visitante que les ha emparejado mayoritariamente con equipos que también pelean por la permanencia, se ha encontrado en As Relfas con rivales de la zona alta, como si no hubiese un término medio.

Y en un nuevo examen en casa, las blanquiazules supieron estar. Realmente, no fue el partido más entretenido como anfitrión de los jugados hasta la fecha, porque además Osasuna estuvo mejor la primera media hora, pero en esta carrera por la salvación, en la que cada punto es un pilar más para el asentamiento de este proyecto, lo que importa es sumar y quedarse.

No, el Sárdoma no ofreció un jogo bonito ante las pamplonicas. Con dos equipos poco amigos de definir en ataque y sí bien posicionados atrás (el Sárdoma era en la siete primeras semanas la quinta mejor defensa, ahora es ya la tercera), el choque presentó pocas ocasiones claras. Las visitantes se mostraron más incisivas al comienzo, con Ansa enviando una rosca desde el saque de esquina que despejó Olalla, con segundo balón colgado al que Valero no llegaba por poco (min. 7).

La más clara oportunidad navarra aprovechaba un error de “Muñi”, que perdía el balón ante Andrea Doncel, y esta se iba sola hacia puerta. Pero remató de zurda, flojo e inocente, para que Olalla impidiese el primer gol.

Con todo, cuando los regalos se suceden, no marcar parece hasta complicado. Un balón centrado por Sánchez era cabeceado, suave, por Maite Valero, capitana visitante. El remate, flojo, ante Calvar y Elena, se encontró con la complicidad de Olalla, que se precipitó en la salida, midió mal y dejó su portería desguarnecida. De la nada, el 0-1 en una categoría que demuestra todas las semanas que las pifiadas se pagan caras.

El tanto noqueó a las de Ferreiro y Karolina Sarausa disparaba raso. Olalla, bien colocada, atajaba el chut. Las gallegas, poco a poco, se iban recuperando. Elena probaba desde fuera del área una falta directa, sin consecuencias, Galarza conectaba con la bulliciosa Irene para que esta centrase, obligando a la zaga osasunista a sacar el balón para no complicarse. Un mal control del esférico por parte de Olleta, tras centro de Galarza, confirmaba que el once rival no era tan fiero (min. 38). Y ahí el Sárdoma tomó el control. Elena botaba un saque de esquina que “Gala” cabeceaba sin buena dirección e Irene aprovechaba un pase de Olalla desde su área para colocarse entre las centrales y picar el cuero ante la salida de Olleta. El globo acabó en el travesaño (min. 39).

Pero el partido iba dando nuevas lecturas. Marta Olleta, la guardameta visitante, también pifiaba por alto y el tercer clasificado, con el doble de puntos que las blanquiazules, evidenciaba sus deficiencias. También era de carne y hueso. Así, el Sárdoma del segundo tiempo ya era un equipo convencido de sus opciones. Primero había pivotado sobre María Calvar, capaz de iniciar el ataque desde el centro de la zaga, de tapar huecos, de mover la bola… y cuando el entrenador vigués dio entrada a Xeila Márquez, “Equis”, y a Yaiza, el encuentro tomó un color diferente.

Osasuna tuvo con Karolina, que no llegó a un centro por poco (otro error de Olalla en la salida), la ocasión de dar otro zarpazo (min. 54), pero después el control, sin ser abrumador, sí se decantó más hacia las viguesas. Olleta salía en falso (min. 71), Elena probaba de nuevo su potente golpeo a balón parado, con respuesta de la portera navarra en dos tiempos (min. 75).

Eran los minutos más intensos. Hasta que Calvar vio un hueco por el centro, envió un balón bombeado para que lo peleara Irene a Claudia y Constanza, Olleta salía, despejaba mal, sobre Constanza, impactando contra ella, Irene, Olleta y Constanza se iban al suelo y con el balón sin dueño en el área, llegaba Yaiza desde atrás para marcar a puerta vacía. Dos errores, dos goles. Uno por bando.

¿Hubo más? Sí. Raquel Constanza mandó un zurdazo cerca de la cruceta (min. 89) y en el penúltimo minuto del tiempo de descuento, un error de Galarza ante Uxoa casi provoca que la delantera osasunista se fuese sola. Lo evitó Elena, una roca.

No, por una vez la Ley de Murphy no se cumplió en los instantes finales. El Sárdoma sube una plaza (es décimo) y mantiene los cuatro puntos de colchón sobre las posiciones de descenso. El próximo domingo, de nuevo en Vigo. Visita As Relfas el Friol, colista, que acaba de sumar su primer triunfo y sus primeros puntos.

Ficha técnica

1. Sárdoma: Olalla; Ainoa, Elena Pérez, Sara Álvarez “Muñi”, Nerea Cruz (Ainara, min. 68), Andrea Mariño “Drus”, María Calvar, María Figueroa (Laura, min. 76), Paula Lorenzo (“Equis” Márquez, min. 61), Noelia Pereira (Yaiza, min. 61) e Irene.

1. Osasuna B: Olleta; Ainhoa Sánchez, María Mendaza, Pau, Constanza, Uxoa, Ane Ansa, Andrea Doncel (Ezponda, min. 57), Maite Valero (Claudia Rodríguez, min. 46), Karolina (Julia Rodríguez, min. 68) y Ainhoa Guallar (Nerea Salinas, min. 57).

Árbitro: Pablo Álvarez (delegación de Vigo). Amonestó a la local “Muñi”.

Goles: 0-1 (minuto 20), Valero. 1-1 (min. 78), Yaiza.

Incidencias: Municipal de As Relfas. Octava jornada de la 2ª RFEF.