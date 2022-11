El fútbol volvió a ser cruel con el Coruxo, esta vez en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. A poco menos de un minuto para la conclusión del tiempo añadido, el árbitro asistente se equivoca al conceder un saque de banda a favor del Eldense. El balón llega a las botas de Cris Montes que desde fuera del área conecta un potente disparo que, aún por encima, toca en un defensor vigués, haciendo estéril la estirada de Alberto. A la prórroga, el equipo llegó muerto, ya que la lluvia puso el campo muy pesado y el esfuerzo realizado por el equipo fue inhumano. Pero los vigueses ayer no se querían dar por vencidos, y en el último minuto de la prórroga llegó la jugada que le dio un último soplo de vida al Coruxo, un penalti sobre David Añón.

Cierto es que era un momento complicado. Último minuto del partido tras ciento veinte minutos de juego, enorme desgaste físico y psicológico, y un Toni Dovale que debutaba con el cuadro verde y que, desde el primer momento, agarró el balón dejando claro que era él quien asumiría la responsabilidad de lanzar la pena máxima y llevar el partido a la tanda de penaltis. Y Dovale no falló, provocando una estampida desde el banquillo vigués hasta la otra punta del campo para celebrar el empate. ¡Equipo!.

Lo de los penaltis ya se sabe que es una lotería, y ahí al equipo entrenado por los hermanos Montes no les tocó ni la pedrea. ¡Es fútbol! se decía al final de la jornada, pero la sensación con la que todo el mundo abandonó el campo de O Vao, fue de que se había dejado escapar otra gran oportunidad.

Pero la historia del partido tuvo una precuela, que se desarrolló en la semana antes del encuentro, cuando la gripe apareció en las instalaciones de Fragoselo. Poco a poco se fue cebando en el equipo, por lo que ayer no era de extrañar no ver en la lista de convocados a jugadores como Andrii, Lucas o Youssef. Pero no fueron los únicos, ya que varios de los que estuvieron sobre el verde de O Vao apuraron al máximo para estar en el partido, implicación.

En lo que se refiere al partido, el guión saltó por los aires a los tres minutos de juego, cuando Chiqui conectó un potente disparo desde la frontal del área, y con el agua que había sobre el césped, el esférico cogió una velocidad que hizo inútil la estirada de Stamatakis.

A pesar de la calidad que el Eldense demostró sobre el terreno de juego, el sacrificio de los vigueses consiguió que el marcador no se moviera, llegándose al descanso con la ventaja de los vigueses en el marcador.

En la segunda parte, Fernando Estévez, movió el banquillo. Los jugadores que entraron en el césped le dieron al equipo ilicitano un salto de calidad que provocó que los vigueses sufrieran de lo lindo, pero el marcador no se movió. Había un problema añadido, y no era otro que la acumulación de cansancio de los jugadores, y la falta de jugadores habituales en el banquillo para dar refresco. Los vigueses echaron mano de orgullo y e igualaron el partido en el último minuto de la prórroga, y forzar el lanzamiento de penaltis, pero como pasa muchas veces, la felicidad nunca es completa.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Aitor Aspas, Antonini (Pau_Silva, minuto 124), Andriu, Marcos (Erik Bugarín, minuto 86); Gandoy (Guido, minuto 88), Focareta; Añón, Pitu (Antón, minuto 63), Chiqui (Toni, minuto 76) y Luismi (Johan, minuto 63).

Eldense: Stamatakis; Álex, Diego González, Carlos Hernández, Estacio; Núñez (Forte, minuto 94), Pedro Capó (Ortuño S., minuto 46); Carnicer (Clemente, minuto 77), Ortuño (Cris López, minuto 62), Luque (Cris Montes, minuto 62) y Soberón (Nieto, minuto 62).

Goles: 1-0, minuto 3: Chiqui. 1-1, minuto 92: Cris Montes. 1-2, minuto 113: Clemente. 2-2, minuto 122: Toni.

Árbitro: Fernández Burgo, auxiliado por Villabeirán SOuto y Buergo González. Asturias. Amonestó a Gandoy, Focareta y Antón por el Coruxo y a Clemente y Cris López por el Eldense. Incidencias: Primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputada en el campo de O Vao que registró una gran entrada. Se clasificó el_Eldense por penaltis. Por el Coruxo marcaron Toni y Añón, y por el Eldense Cris López, Álex,_Cris Montes y Ortuño S.

Jacobo: “Me quedo con la actitud de los jugadores”

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo reconocía que “en el momento en el que nos empatan, creo que el partido estaba relativamente controlado. Un error arbitral les concede un saque de banda, es clarísimo, porque esta a dos metros de mí, y pasa lo que pasa. Nos empatan, pero me quedo con la actitud del equipo. Nos hacen el uno a dos, y el equipo tuvo coraje para ir a buscar el empate, forzar los penaltis, lo conseguimos, y después los penaltis es una lotería. Solo puedo mostrarme orgulloso, del partido que han hecho los chicos. Llegamos en unas condiciones precarias, con muchas bajas, con gente que ha jugado porque ha querido hacerlo sin estar en condiciones. Eso, a mi como entrenador, como responsable de un cuerpo técnico, me hace estar muy orgulloso del equipo que entreno”.