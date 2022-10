Partido de altura, el de esta tarde en el Baltasar Pujales, en donde el Rápido de Bouzas recibe al líder del grupo, el Deportivo Fabril. Los coruñeses aventajan a los boucenses en cinco puntos, que ocupan la décima posición.

El equipo entrenado por Chema Rico logró la semana pasada la primera victoria de la temporada ante el Paiosaco. Un triunfo necesario para los aurinegros, que no veían respaldado su trabajo semanal con puntos en la clasificación.

Los vigueses entrenaron con normalidad a lo largo de la semana, por lo que el técnico podrá contar con todos sus efectivos para el encuentro ante el conjunto herculino.

El Fabril Deportivo es uno de los tres equipos que todavía no conoce la derrota en la categoría, y de los cinco partidos disputados ha ganado tres y empatado dos. Un dato que confirma la igualdad que hay a estas alturas en la categoría.

Celta C Gran Peña-Barco

El Celta C Gran Peña afronta esta tarde un partido en el que confía en no fallar para mantenerse en la zona alta de la clasificación tras unas semanas en las que ha seguido puntuando, pero no ha sido capaz de conseguir el triunfo. En esta ocasión visita Vigo el Barco, un equipo instalado en la zona baja de la clasificación.