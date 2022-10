Los problemas para Cristiano Ronaldo en Manchester no cesan, y el luso tampoco se ayuda en demasía. En una nueva victoria del United de Erik ten Hag, esta vez ante un rival directo como es el Tottenham de Conte por 2-0, el técnico neerlandés decidió dejar a Cristiano en el banquillo, algo que no es nuevo esta temporada. Antes de acabar el encuentro, concretamente dos minutos anteriores al silbatazo del árbitro, el portugués se marchó al vestuario. Este feo gesto, otro más, acabó con la paciencia de las directivas del equipo mancuniano, que le dejará fuera de la convocatoria para el partido de este fin de semana ante el Chelsea, según informó el propio club en un comunicado. “Cristiano Ronaldo no formará parte de la convocatoria del Manchester United para el partido de este sábado contra el Chelsea. El resto del equipo está completamente concentrado en prepararse para ese encuentro”, publicó la institución inglesa a través de sus redes sociales. El divorcio ya es definitivo y sobre todo cuando el club se atreve a mostrar ya en público sus desaveniencias.

Críticas Las críticas le llovieron tanto desde la afición como de la prensa británica. Gary Lineker, por ejemplo, no se mordió la lengua al expresar su enfado analizando lo sucedido con el delantero: “Es inaceptable”, espetó el inglés, al tiempo que recordó que es la segunda vez que se marcha antes, sin contar las veces que no ha querido aplaudir o saludar a sus aficionados al terminar los encuentros. Otro de los que le criticó con dureza fue Alan Shearer, que afirmó que a Bruno se le veía más cómodo en el campo sin Cristiano, beneficiando así al equipo. Ten Hag respondió en rueda de prensa a la marcha de Cristiano del campo antes de que finalizase el encuentro, evitando enfrentamientos con el futbolista. “Quería usar a Ronaldo como a un arma para los últimos minutos”, declaró el entrenador neerlandés. Ante las preguntas de por qué eligió a Rashford antes que a CR7 para ocupar la posición de ‘9’, Ten Hag manifestó que “Marcus era lo que necesitábamos para este partido, alguien que rompiera líneas. Ha estado enfermo esta última semana, de lo contrario también habría sido titular el domingo”.