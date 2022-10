Óscar Cano, nuevo entrenador del Deportivo, concede al equipo gallego, con el que fue presentado , opciones reales de ascender a LaLiga SmartBank porque, de lo contrario, se quedaría en su “casa” y no asumiría el banquillo blanquiazul en Primera Federación.

El técnico granadino, que compareció solo en su presentación en el Estadio Abanca-Riazor, sustituye en el Deportivo a Borja Jiménez, que fue destituido el martes tras haber sumado doce puntos de veintiuno posibles.

El nuevo entrenador del Deportivo elogió la plantilla que confeccionó el equipo gallego y dijo que no ve “carencias”, pero “sí margen o posibilidades de mejora”.

“¿Que con lo que hay se puede ascender? Obviamente. Si sintiera que no hay opción real de ascender me quedo en mi casa. Si hay un proyecto estrella con una alta probabilidad de ascenso se llama Deportivo. Hay mimbres suficientes para competir con los mejores y ganar los partidos que nos lleven a ascender”, dijo.

“¿A qué no puede jugar el Deportivo? Hay una plantilla repleta de grandes centrocampistas, con gente que tiene buen pie para salir, gente determinante en el área, con muchos goles repartidos en muchos de sus jugadores, tanto atacantes puros como mediapuntas. Me parece un plantillón. Si no me lo pareciera, no iba a rajar de la dirección deportiva pero omitiría mi respuesta”, aclaró.

El técnico recibió en Madrid la propuesta de un Deportivo que buscará el ascenso al fútbol profesional en su tercera campaña consecutiva en la categoría de bronce, un objetivo que Cano logró con el Castellón en uno de las cinco eliminatorias de ascenso que disputó a Segunda División. “La llamada del Deportivo nos pilló por Madrid porque estaba con un tema de formación. Surge la llamada y el coche viene solo, no tuvimos que poner el GPS, el coche asumió a dónde tenía que dirigirme. Cuando un club de esta dimensión llama a tu puerta en lo que piensas es que te toca a ti y que vas a llegar”, relató.