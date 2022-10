Tras sumar su primera victoria de la temporada en Bilbao (0-1 ante el Athletic C) el Sárdoma afronta la que se puede considerar su asignatura pendiente, que no es otra que convertir As Relfas en un fortín. De este modo, hoy, a partir de las 12.00 horas, recibe en su campo al Racing de Santander con la misión de sumar su primer triunfo en casa de esta ilusionante campaña del conjunto olívico en la 2ª RFEF.

El triunfo de las sardomistas en Lezama la pasada jornada ha sido un importante refuerzo anímico en las aspiraciones de las pupilas de David Ferreiro. Así, instaladas en la zona media de la tabla, con 4 puntos, gracias a su empate ante el Zaragoza CFF de la primera jornada y a su victoria en Bilbao, asumen con mayor confianza su misión de blindar As Relfas, un objetivo que se antoja clave en su lucha por la permanencia, la gran meta que persiguen en esta temporada Para este encuentro, Ferreiro ha convocado a sus 18 jugadoras, por lo que podrá contar en esta ocasión con Vicky y Ainara también, ausentes en Bilbao por decisión técnica. “Este fin de semana nos espera un rival histórico, un rival que nos va a venir a buscar arriba y va a intentar tener el balón para controlar el partido”, advierte David Ferreiro. “Debemos tener muy claro el plan de partido nuestro y seguirlo hasta el final. Por lo que hemos visto en las tres primeras jornadas”, prosigue, “creo que si los dos equipos mostramos un gran nivel, el resultado se decantará en algún pequeño detalle y por eso tenemos que estar especialmente atentos”.