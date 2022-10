David Ferreiro y el Sárdoma no fallan. Si la temporada anterior, en 1ª Nacional, las viguesas sumaron un arranque de siete partidos consecutivos sin perder como equipo visitante, en Bilbao las blanquiazules firmaron su segundo desplazamiento, de nuevo largo, arañando puntos. Y esta vez con el botín completo.

Porque el sistema del once sardomista funcionó con precisión una vez más. Ni el Athletic C puso en apuros la meta defendida por Olalla ni las viguesas se dejaron igualar el gol anotado por Nerea. La atacante sardomista (Vigo, 2001) volvió a hacer de las suyas. Si un centro chut entra por la escuadra, resulta lícito hablar de cierta dosis de fortuna. Si esa acción supone el 0-1 contra el Mos en As Baloutas la temporada pasada, el 2-2 en La Toba frente al Real Avilés, también la campaña pasada, y el 0-1 en Lezama ahora, inferiremos que nada es casual.

Primera victoria de la temporadaaa!!! Athletic Club C 0- Sárdoma Club de Fútbol 1 Posted by Sárdoma Club de Fútbol on Sunday, October 2, 2022

Y frente al tercer equipo rojiblanco así fue. “Centro lateral que se fue abriendo y entró por la escuadra”, relataba David Ferreiro, el técnico de las gallegas. Porque Nerea es especialista en escuadras: en el Novo San Pedro, ante Interrías, un disparo suyo con el interior del pie derecho, también fue envenenándose y acabó en el punto imposible para cualquier guardameta.

El triunfo da nuevos bríos a las viguesas y resuelve la derrota de hace quince días en As Relfas frente al Bizkerre. Ahora, el primer equipo del Racing cántabro, contra el que se han librado ocho partidos en Primera Nacional (desde el ejercicio 15/16 al 18/19), será el siguiente visitante de As Relfas este próximo domingo.

GALERÍA Jornada 3: Athletic C 0 - Sárdoma Club de Fútbol 1 Posted by Sárdoma Club de Fútbol on Sunday, October 2, 2022

Con la categoría dividida en dos grupos, Norte y Sur, de cada uno de ellos bajarán a Primera Nacional los cuatro últimos clasificados. El Sárdoma, cuyo objetivo es la permanencia, navega por la mitad de la tabla.

FICHA

0. Athletic C: Alaitz; Julene, Daniela Hormaechea, Mara (Itxaso, min. 70), Nagore, Garazi Alonso, Malen (Sara Roda, min. 82), Irune (Garazi Maroto, min. 70), Daniela Agote (Oihana, min. 70), Leire (Aizaro, min. 85) y Naia. 1. Sárdoma: Sara Alonso; Ainoa, Elena, Sara Álvarez “Muñi”, Nerea Cruz (Andrea Mariño “Drus”, min. 63), María Calvar, “Equis” Márquez, Paula Lorenzo (María Figueroa, min. 63), Irene (Laura Izard, min. 74), Yaiza Montado y Noelia (Laura Martínez, min. 77). Árbitro: Antonella Navarro (Vizcaya). Amonestó a Garazi Alonso, Malen y Julene por las locales, todas por entradas o por agarrar, y a Ainoa, Irene y Laura Izard por las visitantes. Gol: 0-1 (minuto 41), Nerea Cruz. Incidencias: Ciudad deportiva de Lezama, campo 8. Tercera jornada de la 2ª RFEF.

DAVID FERREIRO:

"Esto nos da confianza para seguir creyendo en nosotras y en nuestro trabajo"

"Son tres puntos clave, ganar es el refuerzo más importante en el fútbol y esto nos da confianza para seguir creyendo en nosotras y en nuestro trabajo", valora el técnico del Sárdoma David Ferreiro. "Hemos realizado un partido muy serio. Sobre todo destaco la manera en que hemos defendido la segunda parte. Nos han generado muy poco defendiendo en bloque bajo, hermos estado muy unidas y creo que esa ha sido la clave de nuestra victoria", concluye.