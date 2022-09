O deputado de Deportes, Gorka Gómez, presentou unha nova edición da Volta Motociclista a Galicia de mototurismo xunto con Juan Noguerol, campión do mundo e de España desta disciplina no ano 2020 e principal impulsor dun “evento moi relevante e de talla mundial”. A ruta deportiva, que se celebrará entre os días 7 e 9 de outubro, partirá do Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra para percorrer, ao longo de tres etapas algúns dos recunchos máis fermosos da provincia e da comunidade autónoma. Trátase da última proba puntuable para o World Touring Challenge e para a Copa de España de Mototurismo.

Juan Noguerol asegurou que é “unha honra contar coa colaboración da Deputación, sen ela non sería posible desenvolver a Volta”, e que a intención é a de “mellorar a proba do pasado ano”, comezando por un aumento da duración da mesma, pasando así das dúas etapas de edicións anteriores ás tres deste ano. El regreso de los centauros Pola súa banda, Gorka Gómez destacou a importancia do “turismo deportivo para o desenvolvemento da provincia”, máis aínda no caso dunha proba como esta, con carácter internacional e que conta xa con 70 motoristas inscritos, das que máis da metade son estranxeiros. “É importante poñer en valor as diferentes modalidades deportivas e que a sociedade teña a oportunidade de coñecer referentes deportivos de todas as disciplinas”.