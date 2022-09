El Sárdoma CF ha empezado la nueva campaña igual que acabó la anterior, con empate a domicilio, demostrando una vez más David Ferreiro, su técnico, la extraordinaria capacidad de sus equipos para puntuar como visitantes.

Aquel punto, finalmente semanas después, abrió la puerta a esta novedosa categoría; el obtenido ante las mañas, tal vez será de los que con el paso del tiempo sabrán a gloria y valdrá su peso en oro porque la pelea por la permanencia se anuncia dura.

En realidad, el partido tuvo más guiños a la nostalgia, justo en la semana de presentación del proyecto sardomista 22/23 en el auditorio Mar de Vigo. En el once inicial vigués, Yaiza Montado (Vigo, 1993), única superviviente de aquel equipo que hace diez años -también en septiembre-, debutaba en Primera Nacional (4-0 sobre el León FF) tras ascender desde competición autonómica. Porque este choque ha marcado un segundo salto de calidad en el club de As Relfas, que apostó por el fútbol femenino en 2009 y del que se ha convertido en la referencia obligada ahora.

El partido ofreció un resultado positivo para las gallegas. Mucho. Con el conjunto local que prepara Samuel Luna llevando el peso del juego, las aragonesas tuvieron sus opciones, abortadas por una excelente Olalla. La arquera, sin embargo, no pudo impedir el gol rival, en un eslalon desde prácticamente el medio del campo. Un balón recuperado que le caía a Sara Ismael, escapada seguida por Elena Pérez, control del cuero a la carrera, cambio de ritmo y sutil toque con pierna derecha y exterior del pie. Ocho toques para el 1-0. Era un mazazo retirarse así a vestuarios, porque las blanquiazules encajaban el gol en el descuento.

Pero el Sárdoma CF no bajó los brazos. Sara Rández tuvo tres oportunidades (minutos 48, 60 y 62). Agua. Olalla estuvo en el sitio. La primera, clarísima y sola la atacante, en la frontal del área, con buena parada; y en la segunda con despeje sobre un peligroso balón en bote. Ferreiro puso en juego más tablas en el minuto 57 (Noelia Pereira y María Figueroa, fichaje este llegado del Dépor B) y a nueve minutos del final, tras un centro largo de “Muñi”, la portera zaragozana derribaba a Nerea Cruz. Que si los maños dicen que su guardameta tocó balón antes, que las viguesas afirman que hubo derribo, que la auxiliar no levantó el banderín… Penalti señalado. Y Figueroa no falló. A la izquierda de la guardameta, con golpeo suave y de clase.

Parecía todo hecho, pero no. El Zaragoza pedía penalti por posible mano de Ainara (min. 83). Y luego quedaba el descuento. Esa decena de minutos resultó tan animada como eterna. Tan pronto parecía como que el Sárdoma tenía opciones de firmar el 1-2, como en tres pases sus adversarias se plantaban ante Olalla para buscar el golpeo que les ganara el partido. La viguesa tuvo que salir a despejar una contra muy comprometida y, a punto de finalizar el choque, vio pasar el cuero cerca del palo largo tras testarazo de Nora.

📋Convocatoria para el partido de mañana ante el @ZaragozaCFF 🖥️El partido podrá seguirse por http://cartv.es/aragondeporte/directo #yanoquedanada Posted by Sárdoma Club de Fútbol on Saturday, September 10, 2022

El Sárdoma también tuvo una oportunidad, pero no definió. La próxima jornada, As Relfas debutará en esta nueva categoría de bronce. Será el domingo 18 (12:00 horas) contra el Bizkerre vasco, que no pasó del 0-0 ante el Getafe.

La retransmisión del encuentro puede volver a verse en este enlace.

FICHA

1. Sárdoma CF: Olalla; Ainoa, Elena, Sara Álvarez “Muñi”, “Equis” Márquez, Andrea Mariño “Drus” (Nerea, min. 73), María Calvar, Laura Martínez (María Figueroa, min. 57), Laura Izard (Noelia, min. 57), Paula Lorenzo (Ainara, min. 73) y Yaiza Montado. Árbitro: Cristina López (Comité aragonés). Amonestó a la local Cristina Beltrán. Goles: 1-0 (min. 45+1): Sara Ismael. 1-1 (min. 81), María Figueroa, de penalti. Incidencias: Campo Enrique Porta, en Villanueva de Gállego (Zaragoza). Primera jornada de la nueva 2ª RFEF 22/23. Al partido acudió la presidenta del club sardomista, Begoña Aldao, que hizo el largo viaje por carretera con el equipo.

DECLARACIONES DE DAVID FERREIRO

"Intentamos llegar a los últimos 20 minutos dentro del partido"

En su análisis de partido, el entrenador del Sárdoma David Ferreiro indicó que "el partido discurrió con un escenario que nosotras buscamos: esperar al rival, dejarles iniciar y a partir de nuestro campo no dejarles circular con comodidad". Destacó además, que jugaron "con un calor asfixiante", lo que hizo que "el ritmo de juego no fue muy alto". "Ellas intentaban atacarnos, pero cerramos bien los espacios sobre todo por dentro, defendimos muy bien porque cuando asciendes de categoría los errores se penalizan más", añade en relación a la jugada que propició el tanto del Zaragoza CFF: "Saque de banda a favor, hacemos una mala entrega, roban y nos hacen el primero en un contraataque", se lamenta.

"En la segunda parte mantuvimos el guion de la primera, intentando llegar a los últimos 20 minutos dentro del partido", prosigue. "Y así fue, tras la pausa de hidratación fuimos a apretarlas arriba y creo que las pillamos, empezamos a llegar al campo rival, y en un pase a la espalda sobre Nerea, llega antes que la portera y esta parece que la derriba (bastante dudoso la verdad). Minuto 81 y empatamos", relata.

"La realidad es que los últimos 10 minutos pudieron caer para cualquier equipo, ellas intentando meter balones a la espalda y nosotros, al contraataque", reconoce, contento por haber podido sumar en un campo complicado "ante un rival que tiene como objetivo ascender".