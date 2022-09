El Centro de Deportes Barco comenzó su temporada con un envite complicado ante uno de los gallos del grupo, el Arosa, que tiene como objetivo lograr el ascenso a la categoría perdida el curso pasado. Con esa ambición fueron los arlequinados los que se llevaron los primeros tres puntos.

La igualdad era total entre dos aspirantes al ascenso hasta que en la segunda parte Julio Rey centró a Sylla y el senegalés no falló, poniendo el único tanto en Calabagueiros.

