No se les podía pedir más a las atletas de Cabo da Cruz y Chapela-Wofco, únicas gallegas que ayer por la mañana disputaron la primera jornada de la Regata de la Concha en la bahía de San Sebastián, en competencia con las traineras estrella de la Liga Euskotren. Los pronósticos y apuestas ya no les favorecían. Y si bien pusieron en la lucha deportiva sus mejores argumentos, no fueron suficientes. Cabo fue tercera en la primera serie y Chapela, cuarta en la segunda, lo que les llevó a las plazas séptima y octava en la general. Su presencia en las finales de La Concha ya es un verdadero triunfo para ellas.

La primera tanda reunió a Hondarribia, Tolosa, Hibaika y Cabo da Cruz, que se clasificaron por este orden: 1.- Hondarribia 10.50:47; 2.- Tolosa 10.52:83; 3.- Hibaika 10.57:91 y 4.- Cabo Cruz 10.59:65. Y en la segunda: 1.- Orio 10.37:52; 2.- Amenabar Donostia Arraun Lagunak 10.39:68; 3.- Donostia Ur Kirolak 10.50:82 y 4.- Chapela-Wofco 11.15:18. Las dos grandes favoritas son indudablemente Orio, con dos segundos sobre Donostia Arraun, segunda, y con 13 y 11 segundos sobre sus inmediatas clasificadas Hondarribia y Donostia Ur-Kirolak. En la tripulación de Orio están dos ilustres atletas gallegas, Andrea Oubiña, que camina hacia su décima bandera de La Concha y Vicky Piñeiro que podría conquistar su séptima bandera. El próximo domingo en la segunda jornada, Cabo da Cruz y Chapela-Wofco competirán en la primera tanda junto con Tolosa e Hibaika y la segunda estará compuesta por las favoritas y líderes de la Liga Euskotren, Orio, Amenabar Donostia Arraun, Hondarribia y Donostiarra Ur Kirolak. En la categoría masculina los candidatos a la victoria final dieron sus primeros avisos ayer, con una victoria soberana de Bermeo-Urdaibai, que en los últimos metros dio un arreón soberbio e igualó y superó de forma rotunda a la Donostiarra Arraun. que comandaba, sacándole 8 segundos en la meta y lo mismo sobre Hondarribia, vencedor de la primera serie. En la clasificación general domina Bermeo-Urdaibai 19.21:56; 2.- Hondarribia 19.29:20; 3.- Amenabar Donosti Arraún Lagunak 19.29:26; 4.- Getaria 19.44:98; 5.- Orio 19.50:58; 6.- Ziérbena 19.58:40; 7.- Kaiku 20.18:30; 8.- Ondárroa 20.25:14. Las espadas en todo lo alto. Entre los tres primeros la diferencia no es definitiva, solo nueve segundos entre el primero y el tercero muy asumibles, por lo que la competencia el domingo día 11, va a ser épica. Y en la bancada de Orio está este año Fernando Rúa, el incombustible remero moañés, vencedor el año pasado con Santurce, que ahora está en ruta hacia su octava Bandera de La Concha, aunque esta vez con un reto casi imposible de recuperar 29 segundos.