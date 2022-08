El Iberconsa Amifv ha confirmado el fichaje del alemán Sebastian Kolb para esta temporada 22-23. Se trata de un jugador que ha sido internacional Sub 22 con la selección germana y proviene del Rbb Iguanas alemán. Es un clase 2,5 pero jugará con una reducción de 1,5 debido a su condición de jugador Sub 22. Su juventud aportará frescura y ganas al juego del Iberconsa Amfiv. “No es que tenga mucha experiencia en el baloncesto en silla profesional porque soy bastante joven, pero he jugado en Múnich los últimos 5 o 6 años, casi todos los años en Primera División, excepto el último debido al COVID”, indica. “He jugado dos Europeos con la selección alemana y en el último fui elegido en el ‘All Star Team’ de la competición”.

Sobre las expectativas que tenía con su llegada al Iberconsa, a la liga española y a Vigo, Basti, como así se le conoce en las canchas, muestra un gran optimismo: "Creo que ir a Vigo es un buen destino para jugar al baloncesto en silla profesional. Por lo que sé es un club familiar con una comunidad muy cercana. Creo que podré hacer amigos allí. Tengo una mezcla de sentimientos: por una parte estoy emocionado pero por otra sé que es un gran paso en mi carrera. Tengo mucho respeto por el club. Por ahora voy a seguir trabajando lo que queda de agosto en casa para llegar allí en la mejor forma posible. Mi objetivo es mejorar mi baloncesto, aprender el idioma y disfrutarlo. No vengo aquí por el dinero, vengo a pasármelo bien y a trabajar duro".